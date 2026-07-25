Norris se quedó con la pole y Colapinto clasificó 13°

Después del entrenamiento matutino, este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente al undécimo Gran Premio del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En el hungaroring de Hungría fueron a buscar el mejor tiempo posible para la final que se disputará este domingo a partir de las 10.

Q1

La primera referencia de la clasificación fue Max Verstappen con un tiempo de un minuto, 18 segundos y 656 milésimas. Los Alpine tardaron en salir a marcar sus mejores tiempos, por lo que contaron con menos posibilidades de marcar el registro ideal.

En su primera vuelta rápida, Colapinto terminó por delante de Gasly, pero a un segundo y 605 milésimas de Verstappen, que era la referencia. Sin el paso de Gabriel Bortoleto, Colapinto quedo 12° luego de que todos dieron su vuelta rápida.

Lando Norris fue el primero en mejorar el tiempo de Verstappen con un registro de un minuto, 18 segundos y 277 milésimas.

Los Alpine fueron los últimos en registrar tiempos para buscar el avance a la Q2. Y pese a que coquetearon con la eliminación, lograron avanzar. Gasly quedó 13° y Colapinto acabó 14° a un segundo y 494 milésimas.

Los eliminados de la primera tanda fueron Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Alex Albon, Carlos Sainz y Oliver Bearman.

Q2

Aunque Fernando Alonso fue el primero en concretar un tiempo, la primera referencia real fue Verstappen con un tiempo de un minuto, 18 segundos y 249 milésimas. Detrás quedaron Norris y Arvid Lindblad.

Sin embargo, Kimi Antonelli primero y Lewis Hamilton después lo superaron consecutivamente. El de Ferrari se acomodó en el 1° con un tiempo de un minuto, 17 segundos y 931 milésimas.

Los Alpine estuvieron entre los últimos en completar sus vueltas. Al hacerlo, Gasly quedó en el noveno lugar y luego llegó Colapinto, que se acomodó 10°. Con el paso de los demás pilotos acabaron respectivamente 11° y 12°, con ventaja para el francés por 14 milésimas.

En su primera vuelta con velocidad después del trompo en su primer intento, Isack Hadjar marcó el mejor tiempo: un minuto, 17 segundos y 872 milésimas. Norris, sin embargo, mejoró el tiempo de Hadjar por cuatro décimas: un minuto, 17 segundos y 456 milésimas.

Solo quedaban dos minutos y 30 segundos para seguir clasificando y en ese momento salieron los Alpine para realizar su última vuelta. Aunque ambos mejoraron sus vueltas, Gasly terminó 12° y Colapinto 13°, ambos eliminados. A ellos se sumaron Fernando Alonso, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto y Liam Lawson. Adelante, Norris, Leclerc y Hamilton fueron los tres mejores.

Q3

El primero en marcar una referencia durante la última etapa de la clasificación fue Hamilton, con un tiempo de un minuto, 17 segundos y 219 milésimas. Detrás quedaron Norris y Leclerc, que venían siendo los mejores de todo el desarrollo de la clasificación.

Luego de un paso obligado por boxes para todos, en el reingreso nadie parecía superar el tiempo de Hamilton. Sobre el final, Verstappen sufrió un trompo que perjudicó a Antonelli a poco de llegar a la línea de meta, pero quedaba Norris. Y el de McLaren logró cortar la racha de pole position de Mercedes y le arrebató la chance a Ferrari con un tiempo de un minuto, 17 segundos y 207 milésimas.

En definitiva, el orden de los 10 primeros fuer: Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russel, Hadjar, Lindblad y Hulkenberg.