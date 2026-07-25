Patronato está en Buenos Aires: los convocados

Este sábado al mediodía, Patronato viajó hacia Buenos Aires para enfrentarse a Ferrocarril Midland en el marco de la 22ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. El partido se jugará este domingo a partir de las 16.

El Rojinegro, que no jugó el pasado fin de semana luego de que se aplazaran buena parte de los encuentros debido a la disputa de la final del Mundial 2026 (tiene pendiente su partido ante Atlanta) lleva una racha de siete partidos sin victorias: cinco empates y dos derrotas.

Para este partido, el entrenador Marcelo Candia no podrá contar con Franco Meritello, que en los últimos días sufrió un edema en su rodilla derecha que lo marginó de las prácticas. A él se suman Nahuel Genez y Brandon Cortés, que tampoco estarán en la convocatoria.

Aunque Juan Salas se sumó a los entrenamientos del plantel profesional en las últimas horas, no formó parte de los citados. Los convocados por Candia son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Franco Rivasseau.

-Defensores: Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Fernando Moreyra y Maximiliano Rueda.

-Mediocampistas: Juan Barinaga, Alejo Miró, Luciano Pacco, Augusto Picco, Valentín Pereyra, Gonzalo Salega, Luciano Strey y Valentín Villarreal.

-Delanteros: Diego Díaz, Renzo Reynaga, Hernán Rivero y Franco Soldano.