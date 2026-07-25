Rugby: Estudiantes y Rowing jugarán este sábado por el Torneo del Interior

Este sábado se retomará la actividad correspondiente al Torneo del Interior. Los dos representantes de Paraná, el Club Estudiantes y el Paraná Rowing Club, tendrán sus correspondientes desafíos para continuar con la disputa del certamen.

Juega el CAE

El Albinegro jugará en el marco de la quinta fecha del TDI “A”, penúltima de la etapa regular. A partir de las 15.30 tendrá que recibir a Curne en su sede del Parque Urquiza y con arbitraje de Tomás Ninci, de la Unión Cordobesa.

En este partido Pedro Fontanetto formará a: Diego Correa, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Octavio Uranga, Juan Mernes; Joaquín Maiztegui, Sebastián Dorigón, Gonzalo De Basily, Máximo Cañas; Bruno Heit, Santo Lescano y Tomás Ferreyra.

Actualmente el CAE se ubica segundo en la tabla de la Zona 2 debido a que tiene 16 puntos producto de tres victorias y una derrota. Pese a comenzar el torneo cayendo ante Tala (34-26), desde entonces obtuvo tres victorias consecutivas. Justamente ante Curne fue su partido más holgado: venció 27-3 jugando en Resistencia. De ganar, el Albinegro podría asegurar su clasificación a falta de una fecha del final de esta etapa del torneo.

Juega Rowing

También habrá acción para el Paraná Rowing Club, aunque en su caso deberá disputar los cuartos de final, ya instancia de eliminación directa, en el marco del TDI “B”. El partido que iniciará a las 15.30 lo medirá con Palermo Bajo y contará con el arbitraje de Agustín Godoy, de Salta, en la ciudad de Córdoba.

Para este duelo, Gastón Conde y Francisco Nin eligieron de arranque a: Juan Oldani, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Franco Dall’Ava, Joaquín Moine; Estanislao Cavenaghi, Tomás Acosta Cis, Andrés Agasse; Franco Osuna, Ramiro Bornisen, Mateo BAroli, Tomás Osuna; Julián Pistrilli, Nahuel Gudiño y Emanuel Schiavo.

El Remero pasó como escolta desde la Zona 5 luego de sumar nueve puntos producto de dos victorias (ante CRAI y Cardenales) y una derrota (frente a Natación y Gimnasia); mientras que Palermo Bajo avanzó desde la Zona 8 como líder, también con dos victorias (ante Universitario y Tigres) y una derrota (frente a Jockey Club de Villa María).

En caso de avanzar, el conjunto paranaense se medirá con el vencedor entre Sociedad Sportiva e IPR Sporting, ambos de la provincia de Buenos Aires.