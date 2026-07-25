TC Pista Pick Up: Pellandino terminó tercero en la clasificación

La acción correspondiente al TC Pista Pick Up encontró este sábado a los pilotos en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Por la sexta fecha, participaron primero de los entrenamientos y luego de la clasificación por etapas para definir el ordenamiento de la grilla para las series que se desarrollarán este domingo.

Entrenamiento

En el primero de los entrenamientos se destacó Ignacio Fain con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 645 milésimas. Lo siguieron Marco Dianda y Faustino Cifre, a 68 y 219 milésimas, respectivamente. Manuel Borgert, de Ramírez, terminó séptimo; mientras que Tomás Pellandino, de Concepción del Uruguay, acabó 17°.

En el segundo entrenamiento el destacado fue Faustino Cifre, con un registro de un minuto, 30 segundos y 628 milésimas. Lo siguieron Santiago Biagi y Juan Alberti a 256 y 503 milésimas, respectivamente. Pellandino esta vez fue sexto, seguido de Borgert.

Clasificación

Llegado el momento de la verdad, Borgert quedó eliminado de la clasificación luego de recibir un retiro de tiempos por decisión de la Comisión Fiscalizadora. Su registro, de todas maneras, no le bastaba para avanzar de etapa.

En la segunda etapa quedaron afuera Álvaro Oroz, Gonzalo Aramburu, Luis Catelli, Nicanor Santilli Pazos y Nahuel Cordone (luego beneficiado por la sanción a Juan Alberti, que llegó a la tercera etapa.

El ganador de la clasificación fue Biagi, que paró el reloj en un minuto, 30 segundos y 143 milésimas a bordo de su Toyota. El segundo lugar fue para Faustino Cifre, a 81 milésimas; mientras que el uruguayense Pellandino acabó tercero, a 528 milésimas del vencedor.

Este domingo se desarrollarán las series. La primera será a las 10.10 y la segunda a las 10.34: en ambas se decidirá a un ganador luego de cinco vueltas de carrera. La final, por otra parte, otorgará la victoria al primer en cruzar la línea de meta luego de 18 vueltas o 30 minutos, lo que ocurra primero.