Torneo del Interior: ganaron Estudiantes y Rowing y ambos clasificaron

Este sábado la actividad nacional del rugby encontró al Club Estudiantes de Paraná y al Paraná Rowing Club en la disputa del Torneo del Interior. El primero jugó en la máxima divisional, mientras que el segundo disputó la segunda categoría: ambos terminaron con sonrisas.

TDI “A”

En la máxima divisional, Estudiantes tuvo una aplastante victoria como anfitrión de Curne. Fue 81-0 el triunfo del Albinegro en la sede del Parque Urquiza por la quinta fecha de la Zona 2. Esta victoria permitió a los dirigidos por Pedro Fontanetto clasificar a la próxima instancia del torneo, los cuartos de final.

Estudiantes está segundo con 21 puntos y tendrá la chance de clasificar en el primer lugar en la última fecha: deberá ganarle a Tala RC, el líder con 25, en condición de visitante el próximo 1 de agosto.

Los clasificados a cuartos de final hasta el momento son: Tucumán Rugby (Zona 1), Tala RC, Estudiantes (Zona 2), Jockey CR (Zona 3), Jockey CC y Duendes (Zona 4).

TDI “B”

Este sábado se disputaron los cuartos de final del Torneo del Interior “B”. Al Paraná Rowing Club, que terminó segundo en su zona, le tocó visitar a Palermo Bajo de Córdoba y obtuvo un ajustadísimo triunfo por 37-34, de manera que consiguió el boleto a las semifinales del torneo, que se jugarán el próximo fin de semana.

Al Remero le tocará medirse con Tucumán Lawn Tennis, que venció en cuartos de final a Huirapuca por 27-24. La otra semifinal será entre Natación y Gimnasia, que derrotó a Universitario de Tucumán por 33-25, y Sociedad Sportiva, que derrotó a IPR Sporting por 19-10 para avanzar de fase.

-Semifinales:

Tucumán Lawn Tennis - Rowing.

Natación y Gimnasia - Sociedad Sportiva.