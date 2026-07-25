Tras el accidente, Colapinto terminó 14° en la última práctica

En la mañana de este sábado se desarrolló la última práctica correspondiente al Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que corresponde a la 11ª fecha del Campeonato Mundial. En el Hungaroring, Franco Colapinto tuvo el desafío de terminar su primera práctica del fin de semana.

El viernes tuvo dificultades. Si bien no participó del primer ensayo ya que dejó el auto en manos de Paul Aron (reglamentariamente debe competir el piloto de reserva en algunas ocasiones durante el torneo), en el segundo sí participó y sufrió un accidente luego de dar 11 vueltas al circuito.

En el ensayo consiguió un tiempo de un minuto, 20 segundos y 55 milésimas, lo que lo dejó a dos segundos y 116 milésimas del mejor registro de la jornada, en manos de Lando Norris. Detrás del piloto de McLaren quedaron Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

El argentino terminó incluso detrás de Pierre Gasly, que acabó en el 12° lugar con un registro que fue casi cuatro décimas mejor que el de Colapinto, a un segundo y 784 milésimas del más veloz de todos.

La jornada continuará este mismo sábado por la mañana. A partir de las 11 (hora de Argentina) se desarrollará la Clasificación para determinar el ordenamiento de la carrera de este domingo. La final se disputará a partir de las 10.