Colapinto terminó 15° en la carrera que ganó Norris

Este domingo en horas de la mañana de Argentina se desarrolló la competencia por la undécima fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En el Hungaroring de Hungría se produjo la última competencia previa a la interrupción por la temporada veraniega.

En la largada, Oscar Piastri saltó al primer lugar de la competencia, con una buena maniobra sobre Lando Norris y Charles Leclerc. Este último cayó hasta el quinto puesto, en una partida que no fue la mejor para su Ferrari. Otro que partió mal fue George Russell, que se retrasó hasta el 18° lugar tras partir sexto.

Franco Colapinto, llegó a estar 12°, pero se excedió en una curva y acabó retrocediendo dos posiciones, de manera que en la partida quedó en la 14ª colocación. Pierre Gasly, que partió por delante de él, logró una superación que lo dejó 11°.

Después de la recuperación de Russell, Colapinto cayó al 15° puesto, sintiendo la presión de Fernando Alonso, que estaba cerca de su posición. El arranque del argentino no fue el mejor y las expectativas para la carrera iban perdiendo fuerza.

En la lucha por el tercer lugar, Lewis Hamilton presionó a Max Verstappen. Su estrategia con neumáticos blandos lo obligaba a buscar la posición desde el arranque, teniendo en cuenta que debería ingresar antes a los boxes.

Tras el paso por boxes de Hamilton y Verstappen, el de Ferrari acabó aprovechando el buen trabajo de su equipo y quedó por delante del neerlandés, en la virtual lucha por el podio (tras el reingreso estaban séptimo y octavo). Esto ocurrió en la 15ª vuelta, mismo momento en el que Valtteri Bottas fue a boxes por la presencia de fuego en su parte delantera izquierda.

Con una enorme maniobra tan solo una vuelta después, Verstappen superó a Lawson y Hamilton. El de Ferrari había superado en ese mismo instante a Lawson, pero acabó quedando en la misma posición: séptimo. En la 16ª vuelta se produjo el ingreso de Colapinto a boxes, que en el retorno quedó último.

El argentino fue recuperando posiciones por los ingresos a boxes de sus rivales, pero no podía con Lance Stroll que, ubicado en el 15° puesto, fue un bloqueo para el Alpine, que según Colapinto tenía problemas en las curvas.

Adelante, la lucha encontró cambios en todo momento por los ingresos a boxes, quedando Verstappen como líder luego de 40 vueltas. El segundo era Kimi Antonelli, seguido por los McLaren de Norris y Piastri.

Seis giros más tarde, Norris finalmente dio el golpe y superó a Antonelli, quedándose con el primer lugar y comenzando a tomar distancia de sus competidores.

A 14 vueltas del final se dio el primer golpe de escena de la carrera con el abandono de Piastri, lo que cambió la lucha en la parte delantera de la pista. Mientras los Ferrari ingresaron a boxes, Verstappen se quedó en pista junto con Antonelli, que había parado recientemente.

Una sanción sobre Hamilton confirmada a cinco vueltas del final liquidó la lucha por el podio. Norris se quedó con lo ganado en la clasificación, seguido por un arriesgado Verstappen, que estiró el uso de neumáticos blandos, obteniendo el premio del segundo lugar, mientras que el podio lo completó Antonelli, favorecido por la sanción de cinco segundos recibida por Hamilton, que lo presionaba desde el cuarto lugar.

Colapinto concluyó una floja carrera en la 15ª posición, perdiendo dos lugares respecto de la largada: ambos con los Aston Martin de Stroll y Alonso. Mucho por mejorar para Alpine, que se ubicó sólidamente fuera de los puntos y por debajo de Racing Bulls y Audi en la lucha por el quinto puesto de equipos.