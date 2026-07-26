Con tres partidos y el debut de Boca, finaliza la primera de la Liga Profesional

La actividad correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contará este domingo con la disputa de tres encuentros. Serán los últimos correspondientes a la jornada inaugural del torneo, que tendrá su segunda fecha casi de inmediato, a partir del martes.

15: Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia (Zona B)

El primero de los partidos se llevará a cabo en el marco de la Zona B. Desde las 15, Atlético Tucumán recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio José Fierro. El duelo contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y la presencia en el VAR de Maximiliano Macheroni. La transmisión del partido será de ESPN.

El Decano arranca el torneo con la necesidad de sumar para evitar caer en la posición de descenso por Tabla Anual: con 14 puntos tiene apenas seis más que Estudiantes de Río Cuarto, el último. La Lepra, por su parte, es el líder de la tabla anual con 34 unidades y apuesta a lograr la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, certamen que está jugando actualmente y lo encuentra en octavos de final.

17.15: Estudiantes de La Plata - Independiente (Zona A)

Por la Zona A, el primer encuentro del día será en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes de La Plata recibirá a Independiente. El duelo contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Sebastián Habib. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El Pincha tiene la mente puesta en la disputa de la Copa Libertadores, por la que enfrentará a Universidad Católica en octavos de final, pero no debe descuidar el torneo: por tabla anual se encuentra clasificando a la próxima edición del certamen internacional.

Con ganas de volver a jugar un torneo internacional está el Rojo, que con 24 puntos está 13° en la tabla anual, a tres del último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana. Su objetivo será ser protagonista en este torneo.

19.30: Deportivo Riestra - Boca Juniors (Zona A)

El cierre de la jornada será en el estadio Guillermo Laza, donde Deportivo Riestra recibirá a Boca Juniors en el marco de la Zona A. El árbitro será Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. Este cotejo podrá verse a través de la pantalla de ESPN premium.

El Malevo debe sumar: con 11 puntos está apenas tres por encima de Estudiantes de Río Cuarto en la lucha por evitar el descenso por Tabla Anual. El Xeneize, con su partido por Copa Sudamericana ante O’Higgins en el horizonte, buscará sumar en la lucha por subir en la Tabla Anual y meterse en puestos de Copa Libertadores: tiene 30 y está apenas un punto por debajo de Estudiantes, último clasificado.