Ignacio Lovich se quedó con la victoria en el TC Pista Mouras

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la séptima fecha del TC Pista Mouras. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, la jornada tuvo el desarrollo de la serie clasificatoria y posteriormente la final para determinar al ganador del fin de semana.

Dante Rubiera Hainze fue imparable. Quien había ganado la pole el sábado repitió este domingo en la serie y luego también se impuso en la final, pero había problemas: su vehículo sufrió una recarga debido a incumplir con el reglamento por la altura, lo que benefició a su escolta, Ignacio Lovich.

En la carrera, Rubiera Hainze partió como líder seguido del paranaense Iñaki Arrías, líder del campeonato. Sin embargo, el de Paraná nunca pudo acercarse y al intentar achicar distancias sufrió problemas en la caja de velocidades que lo hicieron pasarse en la chicana y retroceder hasta el sexto lugar.

Lovich aprovechó para ser el nuevo escolta y ya no soltó ese lugar: Rubiera Hainze cruzó primero la bandera a cuadros, seguido por Lovich y Bautista Roqueta, pero por la sanción sufrida por Rubiera Hainze fue Lovich quien ganó la carrera, seguido por Roqueta y Luca De Carlo. Rubiera Hainze quedó cuarto.

El paranaense Arrías consiguió terminar la competencia en el séptimo lugar, con lo que continúa en la vanguardia del campeonato. La próxima fecha tendrá revancha: competirán el 15 y 16 de agosto, nuevamente en el autódromo platense.

Resultados | TC Pista Mouras | Fecha 7 (en La Plata)

1°) Ignacio Lovich (Dodge): 19’24”716/1000.

2°) Bautista Roqueta (Dodge): a 3”368/1000.

3°) Luca De Carlo (Chevrolet): a 3”602/1000.

4°) Dante Rubiera Hainze (Ford): a 3”603/1000.

5°) Juan Conde (Chevrolet): a 12”182/1000.

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7°) Iñaki Arrías (Ford): a 21”780/1000.