Independiente superó a Estudiantes con una ráfaga

El ex Patronato Gabriel Ávalos (derecha) abrió la cuenta en la victoria de Independiente.
El comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró un más que interesante partido correspondiente a la Zona A en La Plata. En el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes recibió a Independiente en un duelo que contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Sebastián Habib.
Nota en desarrollo.
Con su victoria, el Rojo dio un paso positivo en su objetivo de jugar torneos internacionales en el próximo año. En la próxima fecha, su contrincante será Newell’s, al que recibirá el jueves 30, desde las 21.15; por su parte, Estudiantes tendrá libre porque se postergará su jornada ante Boca y jugará recién el sábado 1 de agosto a Defensa y Justicia, desde las 18, ya por la tercera fecha.
-SÍNTESIS-
Estudiantes 0-2 Independiente.
Goles:
31’ST: Gabriel Ávalos.
37’ST: Santiago Montiel.
Incidencia:
36’ST: Rodrigo Rey (IND) le contuvo un penal a Guido Carrillo (EST).
Formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
DT: Alexander Medina.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.
DT: Gustavo Quinteros.
Cambios:
18’ST: ingresó Maximiliano Meza por Matías Abaldo (IND).
27’ST: ingresó Brian Aguirre por Alexis Castro (EST).
27’ST: ingresó Fabricio Pérez por Joaquín Tobio Burgos (EST).
39’ST: ingresó Santiago Arias por Leonardo Godoy (IND).
39’ST: ingresó David Martínez por Maximiliano Gutiérrez (IND).
40’ST: ingresó Edwuin Cetré por Tiago Palacios (EST).
40’ST: ingresó Lucas Alario por Ezequiel Piovi (EST).
41’ST: ingresó José Sosa por Ezequiel Piovi (EST).
44’ST: ingresó Kevin Lomónaco por Gabriel Ávalos (IND).
Amonestados:
40’PT: Tiago Palacios (EST).
46’PT: Leonardo Godoy (IND).
Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Sebastián Habib.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.