Lanús le ganó a San Lorenzo y arrancó con el pie derecho

Este sábado por la noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibió a San Lorenzo de Almagro por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Estos equipos se enfrentaron en el marco de la Zona A, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

En el partido el primero en contar con una ocasión fue el visitante: desborde por derecha de Alexis Cuello y después de varios toques que llevaron a la pelota hacia la izquierda y luego la devolvieron al corazón del área, Nicolás Tripichio sacó un remate desde dentro del área que se fue apenas por encima del travesaño.

El siguiente en contar con su chance fue Facundo Gulli, que definió abajo y encontró una buena respuesta de Nahuel Losada, al que le costó reponerse tras su rebote largo hacia la derecha, por lo que encontró la definición de Alexis Cuello. El remate del atacante dio en el poste izquierdo y fue despejado sobre la línea: estuvo muy cerca.

San Lorenzo siguió dominando y el siguiente en contar con su chance fue otra vez Cuello. Aprovechando el arrastre de marcas de Auzmendi, el atacante enganchó para su pierna izquierda y remató desde afuera del área. Su disparo tenía excelente dirección, pero acabó dando en el ángulo: era un golazo.

El Granate tuvo la primera clara con un lateral ejecutado al área. Tras un desvío en el área chica, la pelota le quedó a Lucas Besozzi, que intentó colocar el balón contra el poste derecho del arco de Orlando Gill, pero la buena estirada del paraguayo envió el balón al córner.

En la segunda mitad cambió el dueño del partido. Lanús comenzó a manejar el juego y a los 20 acabó abriendo el marcador. Un cabezazo de Dylan Aquino dejó el balón dentro del área y, mientras todos pedían offside, Yoshan Valois controló y definió alto al costado izquierdo de Gill para el 1-0 parcial. El colombiano estaba habilitado.

El Ciclón reaccionó y tuvo una buena chance para empatar con un remate de larga distancia de Ignacio Perruzzi. El balón iba hacia el costado derecho, pero encontró una gran estirada de Losada hacia su costado izquierdo para evitar el gol.

Lanús aprovechaba el adelantamiento para salir de contra y así tuvo algunas chances, como el remate cruzado de Sasha Marcich desde el costado izquierdo, apareciendo en absoluta soledad. Su disparo se fue desviado.

El siguiente fue Aquino, que aprovechó un mal pase en salida del Ciclón y sacó un remate de primera a colocar desde el costado izquierdo. Gill intervino enviando el balón al córner y evitando el segundo gol.

La última fue del visitante tras un tiro de esquina. El centro desde la izquierda de Agustín Ladstatter encontró el buen cabezazo de Mauricio Cardillo encontró la buena reacción de Losada, que llegó a desviar hacia la derecha, donde el balón dio en el poste: se salvó el Granate, que se quedó con el partido.

Con la victoria, Ahora Lanús puede concentrarse en su partido por Copa Sudamericana ante Cienciano en Perú; mientras que al Ciclón le queda volver a pensar en el torneo, por el que enfrentará a Gimnasia de Mendoza el próximo martes, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Lanús 1-0 San Lorenzo.



Gol:

20’ST: Yoshan Valois.



Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Yoshan Valois.

DT: Mauricio Pellegrino.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

DT: Néstor Gorosito.



Cambios:

ET: ingresó Ignacio Perruzzi por Gonzalo Alassia (SLO).

ET: ingresó Mauricio Cardillo por Manuel Insaurralde (SLO).

12’ST: ingresó Nahuel Barrios por Facundo Gulli (SLO).

17’ST: ingresó Eduardo Salvio por Ramiro Carrera (LAN).

18’ST: ingresó Dylan Aquino por Lucas Besozzi (LAN).

25’ST: ingresó Franco Watson por Matías Sepúlveda (LAN).

26’ST: ingresó Allan Wik por Yoshan Valois (LAN).

32’ST: ingresó Matías Hernández por Rodrigo Auzmendi (SLO).

32’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Ezequiel Herrera (SLO).

37’ST: ingresó Agustín Medina por Felipe Peña Biafore (LAN).



Amonestados:

19’PT: Ezequiel Herrera (SLO).

39’PT: Ramiro Carrera (LAN).

50’ST: Franco Lorenzón (SLO).

26’ST: Felipe Peña Biafore (LAN).

39’ST: Agustín Medina (LAN).

49’ST: Ignacio Perruzzi (SLO).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Video: Liga Profesional.