Lisandro Martínez fue recibido por una multitud en Gualeguay

"Licha" Martínez estuvo en la costanera de Gualeguay junto a la gente de su ciudad.

Este domingo Gualeguay se vistió de colores celeste y blanco para recibir la visita de Lisandro Martínez, jugador que obtuvo el subcampeonato con la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la costanera de la ciudad, un importante número de personas, entre ellos muchos niños, se agolpó para esperar al futbolista de Manchester United.

Luego de saludar a mucha gente que estaba en la zona, Martínez subió al escenario y se dirigió al público que decidió acompañarlo en su ciudad. “Quiero darles las gracias a todos por tomarse el tiempo de venir acá”, dijo y continuó: “Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad”.

Licha reconoció que hubiera querido celebrar el campeonato, pero consideró que durante el torneo consiguieron muchas cosas importantes, a lo que el público presente contestó con una ovación.

El público en Gualeguay se juntó en gran número para ver a Lisandro Martínez. (foto: 9 Digital).

Ante la importante cantidad de público que dijo presente, Martínez decidió dejar un mensaje a los más chicos. “Lo único que quiero obviamente es dejar mi legado en el fútbol. Hoy veo a muchos chicos acá (a los que) seguramente les debe encantar el fútbol”, señaló y después los invitó a creer en sí mismos, luchar y no darse por vencidos.

“Obviamente que van a haber muchas adversidades de por medio, que va a haber gente que los van a tirar para atrás, pero creo que con la ayuda de la familia, de los amigos y toda la gente cercana, los sueños están para cumplirse”, concluyó en declaraciones que reproduce Ahora.