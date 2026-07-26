Neuquen recibe a Camioneros en una nueva fecha de la Liga Paranaense

Este domingo a partir de las 15.30 se disputará íntegramente la 14ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol 2026. Lo último de la actividad por el torneo liguista fue el triunfo de Patronato ante Los Toritos en el encuentro adeudado por la fecha 10: la postergación por la final del Mundial 2026 retrasó la disputa de esta jornada.

La fecha tendrá al líder del campeonato, Neuquen, recibiendo a Camioneros en el estadio Luis Renaud, mientras que su escolta, Sportivo Urquiza, visitará a Instituto en Villa Uranga. Todo a partir de las 15.30.

El destacado será en el estadio Pedro Mutio: Atlético Paraná recibirá a Patronato en un duelo que reeditará la definición de la Copa Túnel Subfluvial, que acabó en manos del conjunto Rojiblanco.

El único partido que no se jugará a las 15.30 será el protagonizado por Club VF y Peñarol, que se medirán en la sede del primero de estos dos clubes, a partir de las 16.

Fixture | Fecha 14

Domingo 26/7 - Desde las 15.30:

Neuquen - Camioneros.

Formación Independiente - Los Toritos.

Argentino Juniors - Belgrano.

Atlético Paraná - Patronato.

Universitario - Don Bosco.

San Benito - Oro Verde.

Ciclón del Sur - Palermo.

Instituto - Sportivo Urquiza.

16: Club VF - Peñarol.

Posiciones

1°) Neuquen: 34 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 30.

3°) Oro Verde: 27.

4°) Don Bosco: 27.

5°) Universitario: 25.

6°) Instituto: 24.

7°) Belgrano: 24.

8°) San Benito: 21.

9°) Club VF: 20.

10°) Patronato: 19.

11°) Ciclón del Sur: 18.

12°) Atlético Paraná: 14.

13°) Peñarol: 14.

14°) Formación Independiente: 10.

15°) Camioneros: 9.

16°) Palermo: 9.

17°) Los Toritos: 7.

18°) Argentino Juniors: 0.