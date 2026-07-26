Paraná le ganó el clásico a Patronato y Neuquen sigue puntero

Este domingo se llevó a cabo la actividad correspondiente a la 14ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Ocho partidos comenzaron en el mismo horario, las 15.30, mientras que el restante, entre Club VF y Peñarol, comenzó apenas media hora más tarde.

La nota de la jornada fue en el estadio Pedro Mutio, donde Atlético Paraná recibió a Patronato en una nueva edición del clásico. No hubo revancha para el Patrón tras la final de la Copa Túnel Subfluvial, ya que el Gato se impuso por 2-1. Lucas Milocco y Juan Mitre anotaron los goles del Rojiblanco; mientras que Blanco Casco anotó el gol del descuento. Con 17 puntos, ahora el equipo ganador se ubica en la 12ª posición de la tabla, con dos puntos menos que el Patrón, que está una posición por encima.

El otro gran ganador de la jornada fue Neuquen, que goleó 5-0 a Camioneros con goles de Marcos Rosano, Arnold García (por duplicado), Giovanni Ceballos Manzoni y Carlos Jatón Zeballos. La victoria llevó al Pingüino a los 37 puntos, con los que lidera la tabla de posiciones.

Detrás no le pierden pisada Sportivo Urquiza, que llegó a 33 tras la victoria 2-0 ante Instituto; Don Bosco y Oro Verde, que llegaron tras vencer a Universitario y San Benito, respectivamente (ambos ganaron por 2-0).

Fixture | Fecha 14

Domingo 26/7:

Neuquen 5-0 Camioneros.

Formación Independiente 2-1 Los Toritos.

Argentino Juniors 0-8 Belgrano.

Atlético Paraná 2-1 Patronato.

Universitario 0-2 Don Bosco.

San Benito 0-2 Oro Verde.

Ciclón del Sur 5-3 Palermo.

Instituto 0-2 Sportivo Urquiza.

Club VF 1-1 Peñarol.

Posiciones

1°) Neuquen: 37 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 33.

3°) Oro Verde: 30.

4°) Don Bosco: 30.

5°) Belgrano: 27.

6°) Universitario: 25.

7°) Instituto: 24.

8°) San Benito: 21.

9°) Club VF: 21.

10°) Ciclón del Sur: 21.

11°) Patronato: 19.

12°) Atlético Paraná: 17.

13°) Peñarol: 15.

14°) Formación Independiente: 13.

15°) Camioneros: 9.

16°) Palermo: 9.

17°) Los Toritos: 7.

18°) Argentino Juniors: 0.