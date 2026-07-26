Patronato perdió, sigue en mala racha y está en zona de descenso

Por la 22ª fecha del torneo de la Primera Nacional, Patronato visitó a Midland en el estadio Ciudad de Libertad. El duelo contó con el arbitraje de Franco Acita y se produjo en el marco de la Zona 2 del campeonato.

El local tuvo más profundidad en el arranque, motivo por el que tuvo las primeras ocasiones claras de gol. En ese contexto llegó un remate de volea de Ramiro Luna que Alan Sosa rechazó con un rebote justo a la posición de Luna, quien nuevamente remató, pero esta vez lo hizo directamente afuera.

En la continuidad del juego, el equipo anfitrión volvió a llegar con un buen ataque que avanzó de derecha al centro y terminó con un remate de Ezequiel Bulacio. Su disparo desde afuera del área le provocó dificultades a Sosa para controlar, por lo que lo envió al tiro de esquina.

En otra llegada del local, una buena jugada personal de Matías Flores terminó con un remate de aire que probó a Sosa. El arquero respondió de forma correcta y envió el balón hacia un costado, con lo que la jugada continuó en un contragolpe del Patrón que Valentín Pereyra no pudo aprovechar gracias a la buena salida de Mauro Leguiza.

Patronato tuvo buenos minutos a partir de los 20, lo que permitió que tuviera una buena llegada. Reynaga aguantó bien la marca y se adelantó con pelota controlada en tres cuartos de cancha. Desde esa posición cruzó el pase hacia la derecha para la llegada de Maximiliano Rueda, que cruzó el remate sin éxito: se fue desviado.

Luego fue Midland el que llevó más peligro al arco de Patronato, pero lo hizo con tan poca claridad que se encontró con los constantes despejes del fondo local o las recuperaciones de sus defensores. Poco para destacar en lo que restó de la primera mitad.

En el segundo tiempo pasaba poco y nada cuando llegó la apertura del marcador por parte de Midland. Fue tras un pase de espaldas al arco por parte de Matías Flores para Ezequiel Bulacio. El centrodelantero definió de gran manera ante la salida de Sosa, pero se encontraba en posición adelantada. En 21 minutos no había pasado mucho más que eso.

Después de un aviso con una volea de Bulacio que Sosa controló sin problemas, Midland finalmente encontró el gol que abrió el marcador. Un centro al área de Facundo Marín que Bulacio bajó de pecho le quedó a Lautaro Díaz Laharque, que con una gran volea clavó el balón en el ángulo superior derecho del arco de Sosa para el 1-0 parcial. Golazo y ventaja para el local a los 28 minutos.

Diego Díaz tuvo su primera ocasión del partido sobre los 32 minutos, con un balón jugado al área tras un lateral que Juan Barinaga envió hacia la medialuna con una patada hacia atrás. La pelota cayó en la posición del ex Unión, que sacó un puntazo que se fue cerca del poste izquierdo de la valla de Leguiza.

Ante la imposibilidad de llegar, Barinaga dio una muestra de la desesperación con un remate desde apenas unos metros delante de la mitad de la cancha. Leguiza controló sin problemas y en el contragolpe hubo un tiro libre a favor del equipo local que Luciano Recalde casi convierte en gol: el balón se fue apenas por encima del travesaño.

Patronato perdió como visitante y ya suma ocho encuentros sin ganar. Esta derrota además significó la caída en puestos de descenso: superado por Agropecuario, quedó con 22 puntos en la penúltima posición de la tabla, solo por encima de Güemes.

-SÍNTESIS-

Midland 1-0 Patronato.



Gol:

28’ST: Matías Díaz Laharque.



Formaciones:

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Pablo Casarico; Ramiro Luna, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Matías Flores; Ezequiel Bulacio y Facundo Marín.

DT: Joaquín Iturrería.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró, Augusto Picco, Luciano Pacco, Valentín Pereyra; Renzo Reynaga y Diego Díaz.

DT: Marcelo Candia.



Cambios:

ET: ingresó Jeremías Perales por Jesús Camaño (MID).

ET: ingresó Matías Abbruzzesse por Ramiro Luna (MID).

18’ST: ingresó Gonzalo Salega por Luciano Pacco (PAT).

18’ST: ingresó Juan Barinaga por Renzo Reynaga (PAT).

21’ST: ingresó Dylan Aguilar por Matías Flores (MID).

33’ST: ingresó Hernán Rivero por Alejo Miró (PAT).

33’ST: ingresó Valentín Villarreal por Augusto Picco (PAT).

33’ST: ingresó Franco Soldano por Valentín Pereyra (PAT).

39’ST: ingresó Mirko Olavarría por Ezequiel Bulacio (MID).

45’ST: ingresó Valentino Madalón por Facundo Marín (MID).



Amonestados:

25’PT: Renzo Reynaga (PAT).

25’PT: Jesús Camaño (MID).

23’ST: Fernando Evangelista (PAT).



Árbitro: Franco Acita.



Estadio: Ciudad de Libertad.