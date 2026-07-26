Patronato visita a Midland con la misión de volver a ganar

En Paraná, estos dos equipos jugaron el 21 de junio en un partido que acabó empatado 1-1.

A partir de las 16 de este domingo, Patronato visitará a Midland por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El partido contará con el arbitraje de Franco Acita, acompañado por los jueces asistentes Lucas Ripolli y Daiana Milone. El cuarto árbitro será Matías Ansede. El cotejo podrá verse por LPF Play.

Patronato acumula siete partidos sin ganar en lo que va del torneo: cinco empates y dos derrotas. La pausa del pasado fin de semana debido a la disputa de la final del Mundial 2026 le sirvió al Patrón, que vio a su partido ante Atlanta ser postergado, para prepararse para este duelo como visitante.

Marcelo Candia introduciría algunas variantes respecto al empate con Gimnasia y Tiro de Salta por 1-1 en el norte del país. Federico Bravo no estará presente: su lugar terminaría en manos de Diego Díaz para volver al 4-4-2 tradicional.

Con esa variante, la formación quedaría de la siguiente manera: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Diego Díaz y Hernán Rivero.

Con 22 puntos, Patronato está al borde de la zona de descenso (Agropecuario tiene 20, Güemes, 19): necesita una victoria que le permita volver a acercarse hacia los puestos de clasificación al reducido, de los que está a siete puntos.

En frente habrá un rival metido en los puestos de reducido y que también tuvo descanso el último fin de semana. Midland tiene 30 unidades, está quinto y ya demostró en Paraná que es un equipo de cuidado: en su visita al estadio de Patronato rescató un empate 1-1.

Para este partido, el técnico Joaquín Iturerria convocó a los siguientes futbolistas:

-Arqueros: Mauro Leguiza, Santiago García Rossi.

-Defensores: Pedro Castorani, Luciano Recalde, Genaro Cepeda, Tomás Muia, Pablo Casarico, Mariano Penepil, Lautaro Díaz Laharque y Mirko Olavarría.

-Mediocampistas: Nicolás Violini, Mauro Frattini, Jesús Camaño, Dylan Aguilar, Matías Abbruzzese, Ramiro Luna, Matías Flores y Facundo Marín.

-Delanteros: Jeremías Perales, Rodrigo Cao, Ezequiel Bulacio y Valentino Madalon.