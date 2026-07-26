Pellandino se subió al podio del TC Pista Pick Up

Este domingo se desarrollaron las series clasificatorias y la carrera correspondiente a la sexta fecha del TC Pista Pick Up. La actividad fue en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y contó con protagonismo de un entrerriano.

En las series clasificatorias los ganadores fueron Santiago Biagi y Faustino Cifre. El segundo de ellos ganó la serie más rápida, imponiéndose a Antonino Sganga y a Luis Catelli; mientras que Biagi terminó por delante de Nahuel Cordone y el uruguayense Tomás Pellandino.

En la final, Cifre largó como líder, seguido por Biagi y Sganga, cuyo vehículo es preparado por el equipo “Gurí” Martínez Competición. Sin embargo, ninguna de esas posiciones se mantuvo en el desarrollo de la competencia.

Biagi tuvo mejor partida y asaltó el liderazgo en el curvón, por lo que Cifre debió ceder y perseguirlo. Fue imposible: Biagi tomó distancia a bordo de la Toyota Hilux preparada por el RUS MED Team. Cifre tampoco aguantó la presión de Tomás Pellandino, que desde atrás remontó algunas posiciones para acabar subiendo al segundo escalón del podio. El tercero fue Juan Alberti.

El ramirense Manuel Borgert pudo recuperarse luego de una floja clasificación y tras su resultado en la serie, durante la carrera remontó para acabar en el séptimo puesto.

Con los resultados finales de la competencia, Biagi alcanzó el liderazgo junto a Pellandino, por lo que ahora son dos los punteros del certamen. La competencia volverá a encontrar a los pilotos el próximo 16 de agosto, en un autódromo que todavía no fue confirmado.

Resultados | TC Pista Pick Up | Fecha 6 (en La Plata)

1°) Santiago Biagi (Toyota): 27’48”224/1000.

2°) Tomás Pellandino (Ford): a 3”521/1000.

3°) Juan Alberti (Volkswagen): a 6”929/1000.

4°) Nahuel Cordone (Ford): a 7”261/1000.

5°) Faustino Cifre (Ford): a 13”694/1000.

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7°) Manuel Borgert (Ford): a 29”894/1000.