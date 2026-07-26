Riestra barrió a Boca con un gol antológico incluido

Este domingo concluyó la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibió la visita de Boca Juniors en el marco de la Zona A. El árbitro del juego fue Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El partido comenzó con lo esperable: Boca tenía la posesión de la pelota, mientras que Riestra esperaba la oportunidad de presionar para salir de contragolpe. En ese contexto, el Xeneize tuvo una primera aproximación con un centro que Lautaro Blanco cabeceó hacia el medio. La pelota le quedó a Leonel Flores, que falló al intentar cabecear y le sacó la pelota a Santiago Ascacíbar, presto para la definición.

Ese errado lo pagó caro, porque en su primera aproximación se puso en ventaja el dueño de casa. Fue tras una buena acción colectiva que incluyó un balón largo para Antony Alonso, quien aguantó la marca de Marco Pellegrino y cuando este le dio distancia, jugó el balón hacia la derecha. Desde allí llegó el centro que el propio Alonso bajó para la llegada de Braian Sánchez. El toque de este último antes de la salida de Álvaro Montero transformó la primera ocasión de peligro en gol y 1-0 para el Malevo a los siete minutos.

El segundo no tardó en llegar. Luego de una buena atajada de Ignacio Arce ante un tiro de Kevin Zenón que buscaba el costado derecho de su arco, Riestra buscó con un pase que Santiago Ascacíbar rechazó de manera defectuosa, enviando el balón al tiro de esquina.

De ese córner llegó el centro que Carlos Quintana rozó y dejó para la llegada de Alonso, que en el área chica cabeceó abajo y venció la resistencia de Montero para el 2-0 parcial a los 23 minutos. Encima casi llega el tercero gol luego de una mala salida compartida entre Pellegrino y Di Lollo que el conjunto local no pudo aprovechar.

En ese contexto completamente negativo, Boca no consiguió ni hacer cosquillas a Arce: apenas un remate más de Zenón que otra vez tuvo que desviar el paranaense hacia el costado, esta vez al tiro de esquina.

Y cuando faltaban siete minutos para el final de la primera etapa, un córner rechazado por la defensa local le quedó a Alexander Díaz que inició una carrera espectacular desde el borde de su área hasta el área de Boca. En el camino superó a Lautaro Blanco y se sacó de encima a Malcom Braida y una vez que estuvo frente a Montero hizo lo más difícil: definió de emboquillada. El largo arquero del Xeneize tiró el manotazo pero no pudo evitar el auténtico golazo del anfitrión, que ganaba 3-0 a los 38.

Desde entonces la pelota fue casi en totalidad posesión de Boca, que pese a los ingresos de Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda estuvo muy lejos de poner en riesgo el resultado favorable al equipo local. Los minutos pasaron y el conjunto de Guillermo Duró se quedó con una merecida victoria.

Con la victoria, Riestra se acomodó como líder del grupo por diferencia de gol y llega entonado para su partido ante Defensa y Justicia el próximo miércoles 29, desde las 17. El Xeneize, por su parte, jugará por Copa Sudamericana el próximo jueves desde las 21.30 ante O’Higgins en el encuentro de vuelta de los 16avos de final (en la ida ganó 1-0).

-SÍNTESIS-

Deportivo Riestra 3-0 Boca Juniors.



Goles:

7’PT: Braian Sánchez.

23’PT: Antony Alonso.

38’PT: Alexander Díaz.



Formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Carlos Quintana, Cristian Paz; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Alexander Díaz y Antony Alonso.

DT: Guillermo Duró.



Boca Juniors: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores, Alan Velasco.

DT: Rodolfo Arruabarrena.



Cambios:

ET: ingresó Sebastián Villa por Alan Velasco (BOC).

ET: ingresó Ángel Romero por Williams Alarcón (BOC).

16’ST: ingresó Jonatan Goitía por Antony Alonso (RIE).

16’ST: ingresó Nicolás Benegas por Alexander Díaz (RIE).

20’ST: ingresó Tomás Aranda por Kevin Zenón (BOC).

21’ST: ingresó Miguel Merentiel por Leonel Flores (BOC).

24’ST: ingresó Tomás González por Braian Sánchez (RIE).

30’ST: ingresó Camilo Rey Domenech por Milton Delgado (BOC).

41’ST: ingresó Nicolás Watson por Facundo Miño (RIE).

41’ST: ingresó Ignacio Gariglio por Pablo Monje (RIE).



Amonestados:

22’ST: Milton Céliz (RIE).

30’ST: Jonatan Goitía (RIE).

46’ST: Nicolás Watson (RIE).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Guillermo Laza.

Video: Liga Profesional.