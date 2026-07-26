Tucumán e Independiente Rivadavia repartieron puntos en el debut

Este domingo por la tarde, la actividad correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con un duelo por la Zona B. En el estadio José Fierro, Atlético Tucumán recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza. El árbitro del encuentro fue Álvaro Carranza, acompañado por Maximiliano Macheroni.

La primera llegada del partido fue tras un desborde por derecha y un centro pinchado al área por Maximiliano Villa para Leandro Díaz, que ganó de cabeza, pero no logró darle dirección al balón: Nicolás Bolcato dio rebote y fue asistido por su defensa para el despeje del peligro.

La respuesta de Independiente Rivadavia llegó con un contragolpe que terminó en una excelente habilitación de Álex Arce para Matías Fernández por el costado izquierdo. El atacante se metió en el área y definió entre el arquero y la línea de fondo, pero el balón recorrió toda el área chica sin que nadie llegue a empujar para convertir el 1-0.

La Lepra volvió a llegar, esta vez con un desborde por derecha que terminó en centro para Arce. El arquero Luis Ingolotti intervino a tiempo y despejó el centro, con lo que el peligro no llegó a su arco. En el rebote, Fabrizio Sartori definió con una pirueta que se fue muy desviada.

Ya en la segunda mitad, Sartori estuvo a punto de abrir el marcador luego de aguantar un balón enviado al área por un lateral. De espaldas al arco, el atacante aguantó la presión de dos rivales y remató desde el suelo, pero su disparo se fue desviado.

La respuesta del equipo de Julio Falcioni fue con una guapeada de Lautaro Godoy. El mediocampista aguantó a su marcador en tres cuartos de cancha por el costado derecho, se giró y remató con potencia, pero su disparo se fue desviado por encima del ángulo superior izquierdo.

El conjunto mendocino seguía generando las mejores opciones y tras una pared en tres cuartos de cancha quien probó de larga distancia fue José Florentín, pero se encontró con una buena estirada de Ingolotti que llevó al balón hacia afuera del arco por el costado izquierdo.

Juan Elordi tuvo la última clara del partido luego de un balón impulsado al área desde el costado izquierdo del ataque. Ese centro cayó en la posición de Álex Arce, que bajó la pelota para Elordi. Sin decisión, el defensor sacó el remate tarde y con el arquero encima, lo que impidió que pudiera anotar el gol de la victoria: fue empate.

Con la igualdad, ambos equipos quedaron en debiendo para la segunda fecha. El conjunto mendocino tendrá la chance ante Huracán el próximo jueves 30, desde las 19; mientras que al Decano le tocará visitar a Central Córdoba, desde las 21.15 de ese mismo día.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 0-0 Independiente Rivadavia.



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ramiro Panuero, Luciano Vallejo, Cléver Ferreira, Maximiliano Villa; Lautaro Godoy, Renzo Tesuri, Leonel Vega, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Leonardo Costa; Leonel Bucca, José Florentín, Juan Elordi; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.

DT: Alfredo Berti.



Cambios:

19’ST: ingresó Gonzalo Ríos por Leonel Bucca (IRI).

24’ST: ingresó Leonel Di Plácido por Ramiro Panuero (TUC).

31’ST: ingresó Tomás Bottari por Iván Villalba (IRI).

31’ST: ingresó Luis Sequeira por Fabrizio Sartori (IRI).

36’ST: ingresó Facundo Pimienta por Franco Nicola (TUC).

36’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Nicolás Laméndola (TUC).

42’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Matías Fernández (IRI).

42’ST: ingresó Alessandro Riep por Luciano Gómez (IRI).

45’ST: ingresó Kevin Ortiz por Lautaro Godoy (TUC).



Amonestados:

10’ST: Iván Villalba (IRI).

43’ST: Álex Arce (IRI).

49’ST: Leonel Vega (TUC).



Árbitro: Álvaro Carranza. VAR: Maximiliano Macheroni.



Estadio: Jorge Fierro.

Video: Liga Profesional.