Werner ganó en La Plata y manda en el TC Pick Up

Werner ganó por segunda vez en el campeonato y es el líder.

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la sexta fecha del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el paranaense Mariano Werner fue protagonista luego de quedarse con la pole position el sábado.

Para no perder el ritmo, el paranaense comandó la serie que le tocó liderar en la partida a bordo de su Foton Tunland V7 preparada por el Fadel Memo Corse. Y fue sólido, porque no solo se impuso, sino que además ganó en la serie más rápida. Desde atrás lo presionó Agustín Canapino, que terminó segundo, mientras que el tercero fue Gastón Mazzacane.

En la otra serie del fin de semana el ganador fue Hernán Palazzo, a bordo de una Toyota preparada por el EZE-B Team. Detrás de él quedaron Diego De Carlo e Ignacio Fain, este último en una Ford Ranger preparada por el Martínez Competición.

En la final hubo mucha paridad, pero el que acabó por imponerse fue Mariano Werner, que completó las 20 vueltas que se extendió la competencia luego de 30 minutos, 32 segundos y 78 milésimas. En el podio lo acompañaron Gastón Mazzacane, a 112 milésimas, y Hernán Palazzo, a cuatro segundos y 967 milésimas.

Otto Fritzler, que había llegado como líder del campeonato, terminó en el cuarto lugar y acabó perdiendo la posición de líder del torneo con el paranaense. Ahora Werner es quien manda en el torneo.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 6 (en La Plata)

1°) Mariano Werner (Foton): 30’32”78/1000.

2°) Gastón Mazzacane (Foton): a 112/1000.

3°) Hernán Palazzo (Toyota): a 4”967/1000.

4°) Otto Fritzler (Ford): a 5”932/1000.

5°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 9”59/1000.