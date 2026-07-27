Atento Patronato: Luis Vázquez está a un paso de firmar con Birmingham City

El delantero Luis Vázquez, formado en las inferiores de Patronato, está muy cerca de convertirse en el flamante refuerzo del Birmingham City de Inglaterra. El oriundo de Recreo, Santa Fe, viene de jugar a préstamo en Getafe de España, luego de haber dado el salto a Europa desde Boca con el Anderlecht de Bélgica.

El futbolista de 25 años ya se encuentra en la región de West Midlands para someterse la revisión médica y firmar su contrato. Si bien no se oficializaron las cifras de la operación, trascendió que el acuerdo se cerrará en 3.5 millones de euros.

Vázquez entrenó hasta los 18 años en el predio La Capillita y luego emigró a las inferiores boquenses, para debutar a os 20 en Primera División en el equipo que dirigía técnicamente Miguel Ángel Russo.

Luis Vázquez, en su etapa en las inferiores de AFA de Patronato.

Por esta operación podría dejar un importante dinero a Patrón y al Xeneize. Al momento de venderlo a Bélgica por siete millones (dos le correspondieron al equipo de Paraná), el Azul y Oro incluyó un 15 por ciento de plusvalía por un futuro traspaso, por lo que recibiría cerca de 525 mil euros en caso de que se concrete el traspaso a tierras británicas.

El atacante llegará con un claro objetivo: sacar a relucir su capacidad goleadora para ir en busca del tan ansiado ascenso a la Premier League. En 2011, año en el que conquistaron la Copa de la Liga, los Blues descendieron al Championship y, tras una campaña para el olvido, llegaron a competir en la League One en 2024.

En su paso por Getafe, Vázquez marcó tres tantos y dio una asistencia en 17 fechas. Sus mejores registros los tuvo en Anderlecht, donde se despachó con 18 conquistas y cinco asistencias en 116 encuentros; y en Boca, con 16 gritos y siete pases gol en 99 presentaciones, señala TyC Sports.