Básquet: Entre Ríos confirmó plantel para el Argentino Femenino de Infantiles

La Federación de Básquet de Entre Ríos dio a conocer este lunes la nómina de jugadoras que integrarán el seleccionado entrerriano femenino de categoría Infantiles, que representará a la provincia en la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones Federativas – Región NEA.

El certamen se desarrollará los días 1 y 2 de agosto en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco, donde el combinado entrerriano buscará avanzar a la siguiente instancia de la competencia nacional. Allí se medirá con los seleccionados de Chaco, Corrientes y Misiones.

Como parte de la preparación final, el plantel se concentrará desde el miércoles 29 de julio en Chajarí. Las jugadoras convocadas deberán presentarse a las 13 en el Albergue Deportivo Municipal, ubicado en la intersección de las calles Estrada y Urquiza, donde realizarán los últimos entrenamientos previos al viaje.

La concentración se extenderá durante los días 29, 30 y 31 de julio, período en el que el cuerpo técnico liderado por Fernanda Joannás ultimará detalles de cara al debut en el certamen. El traslado hacia la sede del torneo se llevará a cabo el viernes 31 de julio.

Hay que destacar el trabajo realizado durante el proceso de entrenamientos y evaluaciones, que permitió conformar el plantel que representará a la provincia en una nueva edición del Campeonato Argentino de Selecciones Federativas.

La lista de convocadas

Mailén Aguiar González – Estudiantes ( (APBF)

Umma Luján Re Etcheverry – Estudiantes (APBF)

Delfina Armando – Ciclista (APBF)

Catalina Garnier – Comercio (ABSE)

Alfonsina Garnier – Comercio (ABSE)

Iara Medina Castrillón – Comercio (ABSE)

Valentina Valdez – Progreso (ABSE)

Jordana Baridón Balbi – Atlético Tala (ARBPR)

Charo Baucero – Regatas Uruguay (ARBPR)

María Emilia González – Regatas Uruguay | (ARBPR)

Sofía Nievas – Parque Sur (ARBPR)

Catalina D’ Angelo – Zaninetti (ARBPR)

Valentina Gerard – Atlético Villa Elisa (ACB)

Emma Herrera – La Unión (ACB)