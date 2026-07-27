Básquet infantil: Estudiantes de Paraná, bicampeón Provincial

Estudiantes volvió a coronarse campeón en la Copa de Oro de la Liga Provincial Masculina de Infantiles.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná se consagró campeón de la Copa de Oro de la Liga Provincial Masculina de Infantiles. El CAE se alzó con la corona al imponerse por 68 a 66 sobre el anfitrión, Neptunia de Gualeguaychú, en el partido decisivo de un vibrante Cuadrangular Final disputado en el estadio José María Bértora.

El camino del campeón

El conjunto Albinegro alcanzó el bicampeonato provincial, repitiendo la consagración obtenida en la temporada 2025, cuando se había coronado en la definición desarrollada en Concepción del Uruguay. Además, cerró una gran campaña con un registro de 15 victorias y apenas dos derrotas a lo largo de toda la competencia organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

La definición del título mantuvo la emoción hasta los últimos instantes. En un duelo de alto nivel entre dos grandes equipos, Estudiantes encontró en Juan Martín Pérez Mercader a su principal figura; fue determinante con una actuación de 20 puntos y 11 rebotes.

El camino del campeón en el Cuadrangular Final fue tan exigente como apasionante. En el debut, el elenco dirigido por Oscar Zeballos derrotó por un ajustado 67 a 66 a Peñarol de Rosario del Tala en un partido que se resolvió en los segundos finales.

En la segunda jornada sufrió su única derrota de la fase decisiva al caer 63 a 62 frente a Talleres, resultado que dejó a los cuatro participantes con el mismo récord y obligó a esperar la última fecha para conocer al campeón.

En la jornada decisiva, el elenco paranaense respondió en el momento indicado. Con su victoria sobre Neptunia aseguró el primer puesto y celebró un nuevo título provincial, en un cuadrangular que se caracterizó por la paridad y el alto nivel de juego.





Más datos del torneo

El subcampeonato quedó en manos de Peñarol de Rosario del Tala, que en el cierre del torneo superó al Rojo de Paraná por 65 a 55. Elián Zaragoza fue la gran figura del encuentro con una extraordinaria planilla de 40 puntos y 15 rebotes, finalizando el Cuadrangular Final con un promedio de 32,7 unidades por partido.

De esta manera, Estudiantes de Paraná y Peñarol de Rosario del Tala obtuvieron la clasificación para representar a Entre Ríos en la próxima Liga Federal de la categoría.