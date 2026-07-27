Con la entrerriana Melany Detzel, Las Panteras lograron el bronce

Con la entrerriana Melany Detzel como titular, la selección argentina femenina de vóley se quedó con la medalla de bronce en la Copa Sudamericana. En el partido por tercer puesto Las Panteras vencieron a Chile por 3-0, con parciales de 25-14, 25-21, 25-20 y tres puntos de la armadora nacida en Aldea Spatzenkutter. La máxima anotadora del partido fue Bianca Cugno, con 24 unidades.

En el primer set, a diferencia de los partidos anteriores, Morando decidió modificar el equipo titular con los ingresos de Detzel en lugar de Mayer. En el inicio del partido, Chile dominó las primeras acciones por 7-5, pero el conjunto argentino entró en juego y consiguió una ventaja significativa gracias a los aportes de Cugno y Farriol en la red. El parcial quedó en manos de Argentina por 25-14 tras un ataque de la opuesta que desvió en el bloqueo chileno

En el segundo, el conjunto nacional comenzó con mayor contundencia en todos los rubros. Argentina lideró el tablero desde el inicio y, aunque Chile se arrimó 6-7, la Selección metió un parcial de 9-0 para estirar la ventaja a 16-7. El equipo chileno aprovechó un momento de irregularidad de Las Panteras y logró achicar la diferencia a 21-24, sin embargo, un bloqueo de Herrera le dio a Argentina el cierre del set en 25-21.

En el tercer capítulo, la Selección logró una primera diferencia de 10-5 y, de allí en adelante, lideró el tablero con gran ventaja. En ese tramo, Bertolino aportó en la recepción y se destacó en la red. Chile mejoró su defensa y achicó la diferencia a 17-20, aunque un ataque de Herrera selló el triunfo argentino por 25-20.