Gimnasia de Concepción del Uruguay conoció su calendario para la Reválida del Federal A

El Lobo tendrá su estreno el próximo domingo ante Tucumán Central en el Núñez.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay integrará la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A y debutará el próximo domingo ante Tucumán Central. Así lo confirmó este lunes el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. El Lobo afrontará un exigente trayecto con el doble propósito de asegurar la permanencia y consolidar aspiraciones de clasificación.

El cronograma dejó saldos positivos para la institución uruguayense, que disputará cuatro presentaciones en condición de local, cuatro como visitante y una fecha libre. El debut oficial tendrá lugar en el estadio Núñez frente a Tucumán Central, dando inicio a una seguidilla donde el margen de error será acotado.

El equipo que dirige Martín Pinilla integrará la Zona A con equipos provenientes de las Zonas 1 y 2 de la etapa inicial; los dos conjuntos ubicados en las últimas posiciones perderán la categoría, definiéndose el descenso por promedio debido a la disparidad de partidos disputados previamente. Paralelamente, la sumatoria general habilitará a cinco instituciones a avanzar hacia la siguiente etapa de la competición.

El fixture de Gimnasia y Esgrima en la Reválida

Fecha 1 (2 de agosto): Gimnasia y Esgrima -Tucumán Central.

Fecha 2 (8 de agosto): Libre.

Fecha 3 (12 de agosto): El Linqueño - Gimnasia y Esgrima.

Fecha 4 (16 de agosto): Gimnasia y Esgrima - Defensores de Puerto Vilelas.

Fecha 5 (23 de agosto): Atlético Escobar - Gimnasia y Esgrima.

Fecha 6 (30 de agosto): Gimnasia y Esgrima - Independiente de Chivilcoy.

Fecha 7 (6 de septiembre): Boca Unidos de Corrientes - Gimnasia y Esgrima.

Fecha 8 (13 de septiembre): Gimnasia y Esgrima - Sarmiento de Resistencia.

Fecha 9 (20 de septiembre): Sportivo Las Parejas - Gimnasia y Esgrima.