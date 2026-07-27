“Hay que reconocer que Argentina perdió contra un equipo que fue mejor”, dijo Rubén Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió en el comienzo al arranque de un nuevo certamen afista, que dejó, por caso, las derrotas de River y Boca. “Fue un arranque raro. En lo personal, estuve haciendo una lista con los equipos grandes en la tabla general de posiciones y teóricamente el que más cerca de clasificar a la Libertadores del año que viene es Boca, que marcha quinto”.

En otro tramo de su columna, el ex mediocampista central se refirió a las polémicas que se generaron tras la derrota de Argentina frente a España, en la final del Mundial 2026. “Esa campaña contra la selección argentina que no es tal, se ponen a hablar de fútbol periodistas que no saben y lo digo con respeto a esto”.

Y destacó: “Creo que hay que ser respetuosos con este tema porque se perdió en la cancha contra un equipo que fue mejor y acá se intentó implantar otra cosa. Insisto, España nos ganó bien, hay que tener en cuenta que Argentina descansó un día menos, jugó tres suplementarios antes, no levantaron las piernas. No hay que buscarle tanto misterio”.

Y amplió: “Se trata de un equipo al que le hicieron un gol en ocho partidos, hay que reconocer que fue mejor y no hay que inventar nada”.

Después habló de los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

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