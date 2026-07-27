Recreativo Rojo y Verde definirán este martes el Torneo Apertura Seniors Masculino

El certamen masculino de la UEHP se definirá este martes desde las 21.

Recreativo Rojo y Recreativo Verde definirán este martes el Torneo Apertura Seniors Masculino de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines. El encuentro será el tercero de la serie al mejor de tres y se disputará desde las 21 en la pista de calle Italia.

El primer duelo se disputó el 4 de julio y terminó con triunfo de Recreativo Verde por 6 a 4, mientras que en el segundo fue el 6 del corriente mes, con triunfo por 5 a 0 para Recreativo Rojo, resultado que dejó la llave 1 a 1.

Por otra parte, el fin de semana hubo actividad en el Torneo Anual Seniors Femenino en las pista de Talleres, con triunfo de Rowing por 4 a 1 sobre Neuquén. María Eva Doce, en dos ocasiones, Jazmín Belén Mogo Martins y Fernanda Salvia anotaron para el Remero, mientras que Victoria González descontó para el Pingüino.

En el mismo escenario este domingo también hubo acción por el Entrerriano Femenino Seniors, con triunfo de Talleres por 3 a 2 ante Recreativo. Sofía Méndez, Pilar Corbalán y María Paz Arenas René convirtieron para el Rojo; en tanto que Barbarita Garmendia y Emilia Alvarenque lo hicieron para el Bochas.

Equipos entrerrianos participaron del Argentino Infantil Femenino en Mendoza

En otro orden, elencos afiliados a la UEHP participaron del Torneo Argentino Infantil Femenino en Mendoza, organizado por Maipú Gol del 20 al 25 de julio. Los equipos entrerrianos que participaron fueron: Recreativo Bochas Club, Paraná Rowing Club, Club Atlético Talleres, Atlético Neuquén Club y Club Atlético Independiente de Gualeguaychú.

Recreativo finalizó octavo en la Copa de Oro - A1, mientras que en la Copa de Plata –A2 se ubicaron de la siguiente manera: Talleres (11º), Neuquén (13º), Rowing (15º) y Independiente de Gualeguaychú (16º).

Fuente: Prensa de la UEHP