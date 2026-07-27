Rocamora anunció la continuidad de Valentino Occhi, Tomás Losada y Pascual Santini

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay anunció la continuidad de tres jóvenes jugadores para la Liga Argentina de Básquetbol 2026-27. Se trata del perimetral Valentino Occhi, y los bases Tomás Losada y Pascual Santini, quienes continuarán en la estructura que comandará nuevamente Sebastián Amato.

El equipo uruguayense ya había concretado cinco refuerzos y ahora agrega otros tres jugadores que tienen el plus de haber sido formados en el club y han dado pasos importantes en la categoría.

Con 21 años, Valentino Occhi tuvo una muy buena temporada donde promedió 9.2 puntos y 5.2 rebotes en 23.2 minutos. Además, hay que destacar su 76% de efectividad en tiros libres y su 40% en lanzamientos de tres puntos habiendo estado en la totalidad de partidos.

Tomás Losada, por su lado, estuvo en los 32 encuentros con 21.7 minutos de promedio en cancha y en los que redondeó 6 puntos, 2.9 rebotes y 2.2 asistencias. Estos números lo ayudaron a tener una salida posterior a Amancay de La Rioja en la instancia de play offs de la Conferencia Norte.

Otro que también potenció su crecimiento fue Pascual Santini. El base de 18 años tuvo una media de 14.1 minutos en 31 juegos, 4.4 puntos, 1.4 rebotes y 1.6 asistencias.

El único partido que no disputó fue por estar convocado a uno de los Campus U18 de la CAB. También, tras finalizar la campaña con el Rojo, se sumó a El Carmen Básquet de Jujuy de la División NOA en La Liga Federal.

Estos son tres nombres confirmados para un Rocamora que se completará con Juveniles que ya dieron sus primeros pasos en la última edición y otros que vienen asomando porque el club continuará apostando por ellos en la nueva temporada.