Básquet: Hans Feder Ponce jugará en Deportivo Norte de Armstrong

El basquetbolista paranaense Hans Feder Ponce se transformó en una de las caras nuevas de Deportivo Norte de Armstrong, equipo de la Liga Argentina de Básquet. Después de una muy dura temporada 2025/26, el elenco santafesino decidió sumar a una de las fichas más pretendidas del mercado para intentar pelear arriba en el campeonato.

El entrerriano viene de tener una gran producción en su reciente paso por Colón de Santa Fe, siendo no solo el goleador del equipo sino del torneo. Con la casaca del Sabalero, el ala pivote terminó con 22,6 puntos; 6,6 rebotes y 2,1 asistencias en 31 partidos, tirando un 79% en tiros libres; 53% en dobles y 30% en tiros de tres puntos.

Es de recordar que, apenas finalizó su vínculo con Colón, Hans Feder Ponce se fue a jugar la Liga de básquet de Paraguay, más precisamente en Colonias Gold. Ahora es el momento de regresar a la Liga Argentina para jugar en otro elenco de la provincia de Santa Fe, señala Paraná Deportes.