En Paraná, la Secretaría de Deportes fortaleció el trabajo con clubes

En un encuentro en Paraná, la Secretaría de Deportes fortaleció el trabajo con los clubes,

La Secretaría de Deportes, realizó un encuentro de trabajo con representantes de más de 50 clubes de Paraná con el objetivo de fortalecer el vínculo con las instituciones, difundir los programas provinciales vigentes y generar un espacio de intercambio que permita mejorar el acceso a las distintas herramientas disponibles.

La actividad se desarrolló en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” y fue encabezada por el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, junto a Walter Andrade, quien recientemente se incorporó al equipo de trabajo de la Secretaría para acompañar y fortalecer el vínculo con las instituciones deportivas de la provincia.

Detalles del cónclave

Durante el encuentro, Lupi destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los clubes, al tiempo que explicó que estas jornadas ya se vienen desarrollando en distintos departamentos entrerrianos con el propósito de acercar las políticas públicas al territorio y promover una mayor participación de las instituciones deportivas.

Asimismo, remarcó que la jornada permitió acercar a las instituciones información sobre los distintos programas que impulsa la Secretaría de Deportes, promover un intercambio directo con los dirigentes y relevar inquietudes para optimizar el acceso a las herramientas destinadas al fortalecimiento de los clubes.

Por su parte, Andrade señaló que una de las prioridades es fortalecer la comunicación con las instituciones deportivas, mantener un contacto permanente con los dirigentes y acompañarlos para que puedan acceder a los beneficios y programas que brinda el gobierno provincial.

Además, valoró estos espacios de diálogo como una herramienta fundamental para conocer la realidad de cada club y continuar consolidando un trabajo articulado en todo el territorio.