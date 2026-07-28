Fútbol: Agostina Holzheier jugará en Bay FC de la Liga de Estados Unidos

La crespense Agostina Holzheier tendrá una nueva experiencia en el fútbol del exterior, pues en las últimas horas se confirmó su traspaso a Bay FC, equipo que milita en la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima categoría del fútbol femenino de Estados Unidos.

La entrerriana, que tuvo un paso por Gremio de Porto Alegre en su anterior experiencia internacional, viene de jugar tres exitosas temporadas en Racing Club de Avellaneda y sobresalió en un equipo que marcó un mojón en la historia de la entidad: la crespense jugó con la Academia 78 partidos y anotó 27 goles.

Lógicamente que las buenas actuaciones en la institución Albiceleste la llevaron a ser una de las habituales convocadas a la selección argentina. Es de recordar que con el representativo nacional consiguió el pasaporte a la próxima Copa del Mundo.

De 22 años, 1,60 y zurda, Holzheier se formó en Unión de Crespo, desde donde llegó a River Plate y tras una serie de pruebas fichó con el Millonario. Tiempo después emigró al Tricolor de Brasil y de allí retornó al fútbol argentino para tener un paso inolvidable por Racing Club de Avellaneda.