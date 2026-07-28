Fútbol: Banfield superó a Sarmiento en Junín y también festejó por primera vez

Banfield derrotó a Sarmiento de Junín por 3 a 2, como visitante, este martes en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Un doblete de Tiziano Perrotta y un tanto de penal de Bruno Sepúlveda, le dieron la victoria a los dirigidos por Pedro Troglio en el estadio Eva Perón. Para el Verde, dirigido por el exPatronato Facundo Sava, descontó Junior Marabel, en dos oportunidades.

El primer tiempo estuvo marcado por las polémicas en las áreas porque ambos equipos reclamaron sendos penales por diferentes infracciones al volante del Taladro, Tomás Adoryan, y al hombre del Verde, Santiago Salle, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó ninguna falta.

Más allá de esto, la visita se fue al vestuario con una buena sensación porque a los 40 minutos forzó una salvada en la línea del arco rival y, de regreso a la cancha, registró una llegada muy clara a través de un disparo rasante de Elián Giménez, que abandonó la cancha a centímetros del caño derecho. Sin embargo, el plantel del exPatronato Facundo Sava no aprovechó su momento y un error defensivo desequilibró la contienda.

A los 52′, el arquero Iván Arboleda dio un mal pase desde su área y la pelota le quedó a David Zalazar. A continuación, el extremo izquierdo cedido desde Talleres comandó la ofensiva y le extendió un pase a Tiziano Perrotta, quien definió por encima de Arboleda. La joven promesa de 19 años facturó su doblete a los 58′ con una ejecución ajustada tras una asistencia de Adoryan, consigna Infobae.

El mal partido de Iván Arboleda se coronó en el cuarto de hora final con un penal cometido a Adoryan anotado por Bruno Sepúlveda para el 3-0. Sarmiento descontó a los 83 minutos tras un blooper de Facundo Sanguinetti, quien le pifió a la pelota y se la dejó servida a Junior Marabel en el área para que la empuje con el arco vacío (3-1). Sobre el final, Marabel aprovechó un centro para achicar la brecha (3-2) a los 85′, pero no bastó para aspirar a la heroica y el anfitrión se llevó los tres puntos.