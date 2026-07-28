Fútbol: Luis Vázquez firmó con el Birmingham y le dejará dividendos a Patronato por la transferencia

El delantero Luis Vázquez, formado tres años en las divisiones inferiores de Patronato que militan en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue transferido del Anderlecht de Bélgica a Birmingham City de Inglaterra a cambio de 3,5 millones de euros por la totalidad de la ficha, según informó este martes el medio británico Sky Sports.

El nuevo equipo del oriundo de Recreo, Santa Fe, milita en la Segunda División de Inglaterra y busca con su contratación volver a la Premier League, la máxima categoría. Desde sus redes sociales, Birmingham describió a Vázquez –que usará la camiseta número 32– como un “atacante destacado por su potencia física, movilidad y calidad técnica”.

Por su parte, el atacante descubierto por el Santo cuando jugaba en Unión Recreo, le habló a los hinchas del Birmingham City: "Hola, Blue Noises. Aquí les habla Luis Vázquez. Estoy muy contento de llegar al club y estoy esperando y deseando poder verlos". Y agregó: "Soy un jugador que aporta energía y que le gusta pelear cada balón por el club que defiende. Estoy con todas las expectativas puestas aquí. Voy a hacer todo para estar al nivel y más acá en Inglaterra, que es el máximo nivel. Siempre fue un sueño".

El atacante que pasó de los 15 a los 18 años en el Rojinegro tras jugar en Unión Recreo le dejará dividendos a Patronato por su transferencia (lo mismo sucederá con Boca, donde disputó tres temporadas). De acuerdo al mecanismo de Solidaridad de la FIFA, al Santo le corresponde cobrar del 5 por ciento del valor total de la transferencia: por cada año jugado en el club entre los 16 y 23 años, debe percibir el 0,5%.