Mundial 2026: la IFAB reconoció un error arbitral la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

La IFAB reconoció un error arbitral la expulsión de Embolo en el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial.

En el Mundial hubo muchas jugadas polémicas y en las que favorecía, o no, a la Argentina, se hacía especial foco. En el partido entre la Albiceleste y Suiza una de las jugadas que más opiniones cruzadas generó fue la expulsión de Breel Embolo, en los cuartos de final.

En las últimas horas, la International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas del fútbol, reconoció indirectamente que aquella doble amarilla al delantero helvético por simular una falta de Leandro Paredes fue un grave error arbitral.

La jugada que marcó el quiebre

Poco antes de la media hora del complemento, con el marcador 1-1 en Kansas City, Embolo se desplomó en el campo de juego y el árbitro João Pinheiro no dudó en amonestar a Paredes por la infracción, que juró no haberlo tocado. Segundos después, a instanciar del VAR, el juez portugués revocó la sanción a Paredes y terminó echando al suizo. Con un hombre de más, Argentina finalmente ganó 3-1 sobre el cierre del tiempo suplementario.

A través de su cuenta oficial, la IFAB zanjó el debate al aclarar el uso del protocolo VAR en esta clase de acciones: “Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.

Con este apunte, el organismo refuerza la idea de que Embolo fue mal expulsado contra Argentina, debido a que la literalidad de la norma en ese momento no entraba en las simulaciones. A partir de ahora, la IFAB da marcha atrás con la aplicación de la regla de confusión de identidad para ese tipo de jugadas hasta que se haga un estudio más exhaustivo y pueda redactarse una regla específica.