Primera Nacional: Patronato recibirá a Quilmes con el arbitraje de Lucas Comesaña

Patron viene de perder con Midland y necesita levantar cabeza para salir de la zona de descensa.
En medio de su crisis futbolística y ya en puestos de descenso, Patronato recibirá a Quilmes el próximo domingo desde las 15.30, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y con el arbitraje de Lucas Comesaña. El réferi fue anunciado este martes desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Comesaña, que no dirigió partidos del Rojinegro en esta temporada, estará acompañado por Ramón Ortiz y Hernán Vallejos –primer y segundo asistente, respectivamente– y Leandro Billanueva, quien oficiará de cuarto árbitro.
El equipo que actualmente dirige Marcelo Candia ocupa el penúltimo lugar de la Zona B con 22 puntos y no gana desde hace ocho partidos en la Primera Nacional, lo que lo llevó a puestos de descenso al Torneo Federal A. Está solo por encima de Güemes de Santiago del Estero –en el fondo con 19 unidades– y a siete del último lugar por ingresar al Reducido.
Por su parte, el Cervecero reúne 24 unidades y está solo apenas por encima del conjunto entrerriano. Logró seis triunfos, seis empates y nueve derrotas que complican su presente.
Primera Nacional – Fecha 23
Sábado 1 de agosto
14.30: Nueva Chicago - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Árbitro asistente 1: Mariano Rossetti
Árbitro asistente 2: Jonathan Florentín
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
15: Acassuso - Colón
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
15: Chacarita Juniors - Agropecuario
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
15: Colegiales - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
15: Defensores de Belgrano - Estudiantes
Árbitro: Nelson Sosa
Árbitro asistente 1: Iván Alliende
Árbitro asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
15: Ferro Carril Oeste - Godoy Cruz
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
15.30: San Martín (San Juan) - Atlético de Rafaela
Árbitro: Nahuel Viñas
Árbitro asistente 1: Mariano Viale
Árbitro asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
Domingo 2 de agosto
15: Almagro - Midland
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Árbitro asistente 1: Marcelo Errante
Árbitro asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Elías Viglione
15: Ciudad de Bolívar - Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Carlos Córdoba
Árbitro asistente 1: Carlos Viglietti
Árbitro asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
15: Almirante Brown - Racing (Córdoba)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Romero
Árbitro asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Damián Rubino
15: San Telmo - San Miguel
Árbitro: Jorge Broggi
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Matías Basso
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
15.30: Patronato - Quilmes
Árbitro: Lucas Comesaña
Árbitro asistente 1: Ramón Ortiz
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
15.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Atlanta
Árbitro: Maximiliano Mascheroni
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
15.30: Temperley - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
16: Chaco For Ever - Deportivo Morón
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
16: Deportivo Madryn - All Boys
Árbitro: Joaquín Gil
Árbitro asistente 1: Matías Bianchi
Árbitro asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
16.30: Central Norte (Salta) - Los Andes
Árbitro: Matías Billone
Árbitro asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Lunes 3 de agosto
16: Güemes (Santiago del Estero) - Tristán Suárez
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Joaquín Badano
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Federico Benítez