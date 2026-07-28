Primera Nacional: Patronato recibirá a Quilmes con el arbitraje de Lucas Comesaña

Patron viene de perder con Midland y necesita levantar cabeza para salir de la zona de descensa.

En medio de su crisis futbolística y ya en puestos de descenso, Patronato recibirá a Quilmes el próximo domingo desde las 15.30, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y con el arbitraje de Lucas Comesaña. El réferi fue anunciado este martes desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Comesaña, que no dirigió partidos del Rojinegro en esta temporada, estará acompañado por Ramón Ortiz y Hernán Vallejos –primer y segundo asistente, respectivamente– y Leandro Billanueva, quien oficiará de cuarto árbitro.

El equipo que actualmente dirige Marcelo Candia ocupa el penúltimo lugar de la Zona B con 22 puntos y no gana desde hace ocho partidos en la Primera Nacional, lo que lo llevó a puestos de descenso al Torneo Federal A. Está solo por encima de Güemes de Santiago del Estero –en el fondo con 19 unidades– y a siete del último lugar por ingresar al Reducido.

Por su parte, el Cervecero reúne 24 unidades y está solo apenas por encima del conjunto entrerriano. Logró seis triunfos, seis empates y nueve derrotas que complican su presente.

Primera Nacional – Fecha 23

Sábado 1 de agosto

14.30: Nueva Chicago - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Árbitro asistente 1: Mariano Rossetti

Árbitro asistente 2: Jonathan Florentín

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

15: Acassuso - Colón

Árbitro: Brian Ferreyra

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

15: Chacarita Juniors - Agropecuario

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

15: Colegiales - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

15: Defensores de Belgrano - Estudiantes

Árbitro: Nelson Sosa

Árbitro asistente 1: Iván Alliende

Árbitro asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

15: Ferro Carril Oeste - Godoy Cruz

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

15.30: San Martín (San Juan) - Atlético de Rafaela

Árbitro: Nahuel Viñas

Árbitro asistente 1: Mariano Viale

Árbitro asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

Domingo 2 de agosto

15: Almagro - Midland

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Árbitro asistente 1: Marcelo Errante

Árbitro asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Elías Viglione

15: Ciudad de Bolívar - Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Carlos Córdoba

Árbitro asistente 1: Carlos Viglietti

Árbitro asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

15: Almirante Brown - Racing (Córdoba)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Romero

Árbitro asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Damián Rubino

15: San Telmo - San Miguel

Árbitro: Jorge Broggi

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Matías Basso

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

15.30: Patronato - Quilmes

Árbitro: Lucas Comesaña

Árbitro asistente 1: Ramón Ortiz

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

15.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Atlanta

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

15.30: Temperley - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

16: Chaco For Ever - Deportivo Morón

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

16: Deportivo Madryn - All Boys

Árbitro: Joaquín Gil

Árbitro asistente 1: Matías Bianchi

Árbitro asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

16.30: Central Norte (Salta) - Los Andes

Árbitro: Matías Billone

Árbitro asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Lunes 3 de agosto

16: Güemes (Santiago del Estero) - Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Joaquín Badano

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Federico Benítez