Rocamora le ganó a su escolta y sigue con puntaje perfecto en la Liga Provincial Femenina

Las Rojas derrotaron a Unión de Crespo por 52 a 43 en el estadio Julio César Paccagnella.
El líder Tomás de Rocamora reafirmó su gran presente al imponerse por 52-43 sobre Unión de Crespo, su inmediato perseguidor, en el gimnasio “Julio César Paccagnella”. Con este resultado, el conjunto uruguayense mantuvo su marcha ideal y continúa como único invicto del campeonato, con un récord de 7-0. La figura del encuentro fue Guadalupe Chiapella, quien aportó 17 puntos, seis rebotes y tres asistencias para encaminar una nueva victoria del «Rojo».
En otro de los compromisos, Regatas Uruguay consiguió un importante triunfo como visitante frente a Social Federación por 64-40, consolidándose entre los principales animadores del torneo. La gran actuación de Inés Fernández, autora de 18 puntos y nueve rebotes (23 de valoración), fue determinante para que el elenco uruguayense alcanzara una marca de 5-2.
La jornada también dejó una destacada actuación de Zaninetti, que derrotó como visitante a Talleres de Paraná por 68-51. El conjunto de La Histórica mostró un claro dominio del juego y llegó a sacar una máxima diferencia de 32 puntos (64-32) sobre el cierre del tercer cuarto. La gran figura del partido fue Rocío Díaz, quien brilló con 31 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, alcanzando una valoración de 38. Con este triunfo, Zaninetti equilibró su récord en 4-4.
Por último, Urquiza de Santa Elena consiguió su primer triunfo en la Liga Provincial Femenina, al derrotar como visitante a Central Entrerriano por 61 a 53. El equipo dirigido por Leonardo Villagra tuvo como figura a Débora Coli, quien firmó una enorme actuación con 20 puntos y 13 rebotes, siendo determinante para el representante de la ABSE.