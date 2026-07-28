San Lorenzo logró un trabajoso triunfo ante Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo de Almagro venció por la mínima expresión a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este martes en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y logró la primera victoria en el ciclo de Néstor Gorosito en el banco de suplentes. Rodrigo Auzmendi anotó el único gol del partido, a los 41 minutos del complemento.

El Ciclón tuvo una primera parte con inconsistencias porque asumió el protagonismo desde un principio con el apoyo de su público, pero le faltó mayor claridad en la puntada final. Se destacó un potente remate a distancia por parte de Alexis Cuello a los 14 minutos, que se fue cerca del palo derecho. Y al minuto siguiente, César Rigamonti registró su única atajada de la etapa con un tímido intento de Agustin Ladstatter en el área.

El elenco de Gorosito fue de mayor a menor y, en el final de la etapa, fue superado por su rival, que tuvo la ocasión más clara a los 40 minutos. Ezequiel Muñoz se impuso en las alturas a la salida de un córner y resolvió con un cabezazo cruzado que obligó a un tremendo manotazo del arquero Orlando Gill sobre la línea del arco para despejar la pelota.

La inconformidad de Pipo Gorosito quedó a las claras al término del entretiempo por los ingresos de Nahuel Barrios y Juan Cruz Rattalino por Facundo Gulli y Gonzalo Alassia. A continuación, la imagen del cuadro Azulgrana mejoró porque a los siete minutos forzó una contención de Rigamonti tras un intento de Franco Lorenzón y, segundos después, le anularon de manera correcta un gol a Alejo Córdoba.

Pero no pudo sostener el nivel hasta perder el dominio del juego de vuelta. A partir de esta situación, el Lobo mendocino tomó coraje para animarse a buscar el triunfo en Buenos Aires, pero nunca logró someter de manera clara a su rival en el área y, con el paso del cronómetro, volvió a replegarse para sostener el empate.

Bajo este escenario, San Lorenzo tuvo dos ocasiones seguidas de diferentes tapadas de Rigamonti hasta que la tercera fue la vencida: Nicolás Tripichio se hizo lugar entre dos rivales para extender un pase en profundidad a la llegada de Gregorio Rodríguez, quien mandó un buscapié conectado por Rodrigo Auzmendi para sellar el 1-0 en el Bajo Flores, señala Infobae.

En la próxima fecha, el Ciclón visitará el lunes 3 de agosto a partir de las 21:15 a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que Gimnasia no pudo ampliar su racha positiva luego del triunfo 1-0 ante el Ferroviario en Mendoza y buscará la recuperación este sábado desde las 15.30 ante Unión de Santa Fe como local.