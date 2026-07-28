Tigre perdió la revancha pero avanzó por diferencia de gol en la Copa Sudamericana

El Matador perdió 2 a 1, pero se vio beneficiado por el triunfo 3 a 0 en Montevideo.

Tigre perdió este martes en la vuelta contra Nacional de Uruguay por 2 a 1, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias a la victoria por 3-0 en la ida; el próximo rival será Montevideo City Torque.

El encuentro lo comenzó perdiendo con tantos de los delanteros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, mientras que Santiago López marcó el gol del descuento, que dejó el global en 4-2 para el Matador.

El Bolso encontró el 1-0 a los 11 minutos. Gonzalo Pity Martínez quiso jugar hacia atrás con su pierna menos hábil, la derecha, pero le dejó servido el balón a Maximiliano Gómez. El delantero se perfiló y sacó un remate que dejó sin opciones al arquero Felipe Zenobio.

A los 22 minutos, el elenco uruguayo estuvo cerca de establecer el 2-0. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Agustín Rogel se elevó y cabeceó, pero, cuando parecía que la pelota iba a ingresar al arco, apareció el exPatronato Ignacio Russo con una pirueta salvadora para evitar una nueva caída de su valla.

Sobre la media hora de juego, Nacional marcó el 2-0 por medio de Maximiliano Silvera. Pese a que la jugada fue anulada por fuera de juego, el VAR constató que el atacante se encontraba habilitado cuando conectó un centro desde la derecha y venció la resistencia de Zenobio.

Luego de unos primeros 45 minutos en los que el conjunto uruguayo dominó el trámite, el árbitro Flavio De Souza de Brasil le dio un respiro a Tigre cuando hizo sonar su silbato para mandar a los equipos al descanso, consigna Infobae.

En el inicio del complemento, el Matador logró contener los embates rivales. Con el Pity Martínez como estandarte, el local pudo alejar el peligro de su arco.

A los 64 minutos, Martínez puso una pelota filtrada para Nacho Russo, este efectuó un remate desviado que encontró a Santiago López abajo del arco y mandó el balón a la red con un toque. Sin embargo, el tanto no sumó al marcador, ya que se encontraba en fuera de juego. Poco tiempo después, el ex jugador de Independiente quedó de cara al gol cuando le ganó a Rogel, pero definió desviado.

A los 81, finalmente, se le dio el gol a Santi López. El lateral Nahuel Banegas condujo y metió un gran pase filtrado para el número 22, que quedó mano a mano con Alexis Martín Arias y definió con tranquilidad para poner el 2-1 en el partido y el 4-2 en el global.