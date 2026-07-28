Werner, disconforme con los cambios reglamentarios para Ford: “Esperaba un poco más”

Mariano Werner no quedó conforme con los cambios reglamentaros para los Mustang en el TC.

Mariano Werner ganó en Termas de Río Hondo por la quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera. Sin embargo, ha expresado en algunas ocasiones que espera un cambio reglamentario para Ford, algo que también manifestaron otros usuarios.

La semana pasada, la técnica de la ACTC respondió con la quita de 15 kilos al peso mínimo y la reducción de tres milímetros la altura del piso, algo que no dejó conforme al Zorro de Paraná.

“Los cambios son los kilos porque la altura fue para todos, entonces esperaba un poco más, pero entiendo que no es fácil estar del lado técnico, dirigencial y dejar conforme a tantos pilotos”, expresó Werner en Campeones.

Además, comentó que “10 kilos es fácil de sacar” y que llegarán óptimos con el Ford Mustang a la carrera a disputarse en el Autódromo de San Juan.

Por otra parte, consultado acerca de si habría que retocar solamente los reglamentos de las marcas dominantes, explicó: “Creo que acá lo que se tocó fue para equiparar las alturas de todos y que sea más práctico”.

Por otra parte, el entrerriano confirmó que el flamante Ford Mustang 0 km que arma desde hace un tiempo, estará listo muy probablemente para ls competencia a disputarse en el Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde será local en el cierre de la etapa regular, los próximos 22 y 23 de agosto.