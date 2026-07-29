Aseguran que “Licha” Martínez y Mac Allister contrataron seguridad privada en Inglaterra.

El entrerriano Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister habrían contratado empresas de seguridad privada para vigilar sus viviendas en Inglaterra después del partido que la selección argentina disputó ante el conjunto británico por las semifinales del Mundial 2026.

La información fue publicada por el diario británico The Sun, que indicó que agentes privados patrullaron durante dos días las propiedades del defensor del Manchester United y del mediocampista del Liverpool, ambas ubicadas en el noroeste de Inglaterra.

La medida habría sido adoptada de manera preventiva luego de las repercusiones generadas por los festejos argentinos. De todos modos, n<o se registraron intentos de vandalismo ni incidentes en las casas de los dos jugadores.

La bandera que generó polémica

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial. Tras el encuentro, varios futbolistas celebraron sobre el campo de juego con una bandera que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”.

El gualeyo Martínez fue uno de los jugadores que sostuvo la bandera, junto con Giovani Lo Celso. Mac Allister también se encontraba cerca del grupo durante la celebración que rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales.

La imagen generó cuestionamientos en el Reino Unido debido a la histórica disputa de soberanía entre ambos países. En Argentina, en cambio, el reclamo sobre las Islas Malvinas forma parte de una política de Estado reconocida por la Constitución Nacional.