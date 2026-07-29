Bruffal: “Tenemos de los mejores planteles de la categoría y vamos a salir de esta situación”

Adrián Brufal se refirió al complicado momento que atraviesa Patronato en lo futbolístico y también en lo económico.

En los últimos días salieron a la luz varios rumores en Patronato de la Juventud Católica, entidad que no encuentra el rumbo en la actual temporada de la Primera Nacional y hoy se encuentra en zona de descenso. Entre los trascendidos aparecieron peleas entre dirigentes y deuda con el plantel y cuerpo técnico de inferiores.

Después de varias jornadas de hermetismo, el presidente del Santo, Adrián Bruffal, realizó declaraciones y dejó sus sensaciones acerca de estos temas que preocupan y ocupan en la entidad que conduce.

En el inicio, Bruffal se refirió al pobre presente del Rojinegro en materia futbolística. “¿Cómo se sale de este mal momento? Trabajando. Tenemos de los mejores planteles de la categoría, un cuerpo técnico de la casa que conoce la categoría y vamos a salir de esta situación”, dijo en declaraciones al streaming oficial del club.

En estos días mucho se habló que los jugadores no están al día con sus salarios y que el club está con números en rojos, con empleados que no cobraron el aguinaldo, con profesores de inferiores que piden aumento y una deuda con el plantel profesional de dos meses. Bruffal fue conciso con este tema: “Mayo está pago, y parte de junio”.

Y agregó: “Hoy la Argentina está con una económica de recorte, les pasa a las familias, a cualquier empresa, al Gobierno y los clubes no estamos exentos a esto. Las herramientas que uno pensó no se están dando porque las situaciones no se están dando, como cualquier empresa con el que hablas, que están complicados. En el club tomamos medidas para que el club no esté complicado”.

En paralelo, reconoció en parte las versiones que aseguraban que en la comisión directiva hubo algunos corto circuitos entre integrantes: “Hay posiciones encontradas en cuestiones en un ámbito de compañerismo donde se erige la democracia. Todos somos hinchas y es lo más importante, después, solo tuve que tomarme días de descanso por la salud”.