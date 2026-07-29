Con el paranaense Roberto Ayala entre los apuntados, la FIFA le abrió un expediente a la AFA

El paranaense Roberto Ayala, en el foco del expediente de la FIFA por los incidentes con España.

Con el paranaense Roberto Fabián Ayala entre los apuntados en su informe, la FIFA le abrió un expediente disciplinario a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por distintos hechos registrados durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El organismo internacional apuntó por la exhibición de la bandera por las Islas Malvinas después de la semifinal ante Inglaterra y por la pelea tras la final frente a España en el MetLife Stadium.

La decisión se apoya en el informe elaborado por el instructor de ética designado para el caso y entre los citados en la investigación aparece el entrerriano Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en el seleccionado argentino, que tuvo un cruce con el español Dani Olmo. También aparecen Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada del lado argentino y Gavi (Pablo Martín Páez Gavira) por parte de los españoles.

Uno de los episodios que impulsó la apertura del expediente fue la exhibición de una bandera vinculada a las Islas Malvinas tras el partido ante Inglaterra. La FIFA evalúa si esa acción puede encuadrarse como una manifestación política, algo prohibido por su reglamentación. La investigación también contempla presuntos casos de discriminación, abuso racista y nuevos incidentes protagonizados por simpatizantes argentinos tanto en la final como en otros compromisos disputados durante la Copa del Mundo.

Entre las presuntas infracciones atribuidas a la AFA aparecen manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, conductas inadecuadas, hechos discriminatorios, agresiones de tinte racista y deficiencias vinculadas al orden y la seguridad. El organismo también revisa incumplimientos de protocolos, demoras en el inicio de partidos y diferentes incidentes registrados durante la competencia.

Otro de los puntos bajo análisis son los cánticos, gestos y mensajes exhibidos por el plantel y parte del público argentino, además del lanzamiento de objetos desde las tribunas en distintos encuentros disputados a lo largo del certamen. En el plano individual, Molina y Paredes fueron acusados por presuntas agresiones. A su vez, Almada y Gavi deberán responder por supuesta conducta antideportiva, mientras que el paranaense Ayala también quedó comprendido dentro del proceso disciplinario.

Como parte del procedimiento, la FIFA otorgó a todos los involucrados la posibilidad de presentar su descargo. Una vez analizadas esas respuestas, la Comisión Disciplinaria resolverá si corresponde aplicar sanciones y cuáles serán sus alcances, consigna TyC Sports.