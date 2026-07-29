Copa País: la Liga Paranaense presentó el cuerpo técnico

Jorge Escobue será el entrenador del seleccionado Mayor en la Copa País de AFA.

La Liga Paranaense de Fútbol oficializó el cuerpo técnico que conducirá al seleccionado Mayor en la Copa País 2026, competencia organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

El representativo liguista integrará la Región Litoral Sur, donde enfrentará en la primera ronda a la Liga Paivense de Fútbol. La serie comenzará el 12 de agosto en Laguna Paiva, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el 19 de agosto en Paraná, donde se definirá el clasificado a la siguiente instancia.

El cuerpo técnico de la LPF

Director Técnico: Jorge Escobue.

Ayudante de Campo: Matías Silva.

Videoanalista: Damián del Castillo.

Preparador Físico: Roberto Ledesma.

Entrenador de Arqueros: Diego Jacob.

Psicólogo Deportivo: Diego Gómez Wagner.

Con experiencia, compromiso y una planificación orientada al alto rendimiento, el cuerpo técnico tendrá la misión de conformar un plantel competitivo que represente de la mejor manera al fútbol paranaense en una de las competencias más importantes del país para selecciones de ligas.