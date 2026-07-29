Defensa y Justicia consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura

El Halcón le ganó 2 a 1 este miércoles a Deportivo Riestra, que venía de golear a Boca.

Defensa y Justicia consiguió este miércoles su primera victoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol: derrotó a Deportivo Riestra por 2 a 1, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, de Florencio Varela, por la segunda fecha de la Zona A del certamen de Primera División.

El Halcón convirtió sus dos goles en el primer tiempo. Abrió la cuenta luego de un tiro libre: Juan Manuel Gutiérrez tomó un rebote que dejó el paranaense Ignacio Arce y puso el 1 a 0, a los 23 minutos del primer tiempo. Y David Barbona amplió la ventaja para el anfitrión, cuando se jugaban 37 minutos.

El Malevo, que venía de dar la nota ante Boca con un histórico triunfo por 3 a 0 en el Guillermo Laza, descontó a los 27 minutos de la etapa complementaria a través de Tomás González y puso en suspenso la definición, pero no le alcanzó al equipo del Bajo Flores.

Con este resultado, el equipo dirigido por Julio Vaccari quedó primero en la Zona A y quedó a 4 puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la Tabla Anual. Su próximo partido será ante Estudiantes de La Plata, el próximo sábado desde las 18, en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Por su parte, los conducidos por Guillermo Duró sufrieron su primera derrota y deberán buscar revancha el próximo domingo ante Barracas Central en el estadio Guillermo Laza, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Resumen del partido: