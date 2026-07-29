La paranaense Máxima Duportal está en carrera para los Odesur

La defensora paranaense concentrará en el CeNARD del 10 al 12 de agosto.

La paranaense Máxima Duportal fue convocada a la preselección argentina femenina de hockey sobre césped que concentrará rumbo a los Juegos Odesur 2026, a disputarse del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe. La jugadora surgida del Club Atlético Talleres integra una lista de 34 jugadoras.

La actual defensora de River –con pasado en El Quillá, de Santa Fe– deberá presentarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) del 10 al 12 de agosto y entrenar con el plantel a las órdenes de Juan Martín López, Lucas Colo Vila y Thiago Martins.

De acuerdo a lo informado la nómina de Las Leonas fue confeccionada en conjunto con el entrenador Fernando Ferrara y combina jugadoras consolidadas, jóvenes que integran el plantel mayor y varias campeonas con el seleccionado juvenil Las Leoncitas.

Las convocadas son: Milagros Alastra, Chiara Ambrosini, Catalina Andrade, Mercedes Artola, Rocío Bianchi, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Sol Di Fonzo, Milagros Di Santo, Zoe Diaz, Ana Dodorico, Máxima Duportal, Valentina Férola, Victoria Falasco, Sol Guignet, Emma Knobl, María Emilia Larsen, Delfina Lazcano, Anezka Mauro, Delfina Mussari, Daiana Pacheco, Sol Pagella, Pilar Palacio, Luciana Peralta, Brisa Ruggeri, Delfina Persoglia, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon, Manuela Raimondo, Bárbara Raposo, Paula Santamarina y Catalina Stamati.