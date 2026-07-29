Messi volvió a las prácticas con Inter Miami, 10 días después de la final del Mundial

A 10 días de la final del Mundial 2026, el astro argentino Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). El capitán del seleccionado argentino campeón en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, Canadá y México 2026, volvió a las prácticas tras algunos días de descenso en Rosario, su ciudad natal, junto a su familia.

“Las llegadas se sienten diferentes hoy”, fue el texto que acompañó el carrusel que publicó la cuenta oficial de Instagram del equipo estadounidense con imágenes de sus futbolistas ingresando al predio de entrenamiento. Al argentino se lo vio con un semblante relajado, el mate en mano, un llamativo termo dorado y su botinero bajo el brazo. Además, el club también posteó un video de los jugadores, encabezados por el argentino, saludando al CM.

Vale la pena recordar que las Garzas ya pusieron primera luego de la Copa del Mundo. Derrotaron a Chicago Fire y a Montreal por la MLS y el próximo sábado enfrentarán al Columbus Crew por los octavos de final de la liga estadounidense, encuentro que probablemente el 10 observe desde uno de los palcos del Nu Stadium.

Si bien aún es una incógnita cuándo volverá a tener acción en un campo de juego, el astro rosarino podría reaparecer el miércoles 5 de agosto en el duelo frente a Atlético San Luis por la League Cup, un certamen que conoce a la perfección, ya que fue el primer título que levantó desde su llegada a Norteamérica.

En paralelo a la actividad del Inter Miami, el argentino había sido nominado para jugar en el tradicional All-Star Game, que enfrenta a las figuras del campeonato estadounidense y mexicano, respectivamente. Finalmente, Messi fue exento de participar del evento que se celebrará en Charlotte, por haber disputado hasta las últimas instancias de la Copa del Mundo.

Al igual que su compinche, Rodrigo De Paul, el ex Barcelona y PSG acordó previamente con su club la posibilidad de gozar de unos días de descanso luego de la cita máxima. Por eso, su ausencia está justificada y no sufrirá ningún tipo de sanción por no formar parte del Juego de las Estrellas, a diferencia del año pasado, cuando recibió una fecha de suspensión por no jugar, señala TyC Sports.