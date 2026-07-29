River no levanta cabeza: cayó con Gimnasia en La Plata y sumó su cuarto traspié consecutivo

El Millonario perdió 1 a 0 con el Lobo, que sumó su primer triunfo en el Clausura.

River cayó este miércoles con Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la segunda fecha del Torneo Clausura y sumó su cuarta derrota consecutiva en partidos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Alexis Steimbach marcó el único gol de la noche en el segundo tiempo.

River comenzó el encuentro con el control de la pelota y una presión alta que obligó a Gimnasia a defender cerca de su área. Sin embargo, más allá del dominio territorial, el equipo de Eduardo Coudet tardó en generar situaciones de peligro y, con el paso de los minutos, el desarrollo se volvió más equilibrado.

La primera etapa ofreció oportunidades para ambos. River tuvo la más clara con un remate desviado de Lucas Beltrán desde el área chica tras una gran acción colectiva, mientras que Gimnasia respondió con varias transiciones rápidas y cerró el primer tiempo con una ocasión inmejorable desperdiciada por Ignacio Miramón.

En el complemento, River volvió a instalarse en campo rival, aunque siguió sin encontrar profundidad. El panorama se complicó aún más con la salida de Marcos Acuña por una molestia física y el ingreso de Facundo González, mientras Rafael Borré reemplazó a Beltrán para reforzar el ataque.

Cuando mejor estaba Gimnasia, llegó la diferencia. A los 80 minutos, una jugada iniciada por la derecha terminó con un centro de Maximiliano Zalazar al segundo palo, donde Steimbach apareció sin marca para convertir de cabeza el 1-0.

El gol fortaleció al conjunto platense, que incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate del propio Steimbach que pegó en el travesaño. River reaccionó sobre el cierre con centros y pelotas aéreas, pero nunca logró encontrar claridad en los últimos metros.

La última oportunidad llegó en tiempo de descuento. Un ataque por la izquierda terminó con un remate que tenía destino de gol, pero un defensor de Gimnasia apareció sobre la línea para despejar la pelota y asegurar el triunfo del conjunto platense, señala La Nación.

La derrota profundiza el delicado presente de River. El equipo de Coudet acumuló su cuarta caída consecutiva en competencias organizadas por la AFA: la final del Torneo Apertura ante Belgrano, la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina, el debut en el Clausura ante Barracas Central como local y la caída de este miércoles frente a Gimnasia en La Plata. El conjunto de Núñez sigue sin encontrar respuestas futbolísticas y llega golpeado a la continuidad del campeonato.