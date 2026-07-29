Torneo Clausura: Barracas Central alimentó su puntaje perfecto con una victoria frente a Aldosivi

Barracas Central derrotó a Aldosivi por 1 a 0, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y suma puntaje perfecto al cabo de dos presentaciones. Tomás Porra, a los 40 minutos del primer tiempo, anotó la única diferencia en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

El primer tiempo del partido fue muy apretado pero, a los 40 minutos del primer tiempo, Tomás Porra armó una jugada preparada con Iván Tapia desde un córner desde la derecha y remató –con ayuda de un desvío– al segundo palo del arquero del Tiburón, Ignacio Chicco, para poner el 1 a 0.

En el segundo tiempo Barracas volvió a tener la más clara, en los pies de Gonzalo Maroni en una jugada sobre la banda izquierda entrando al área pero el tiro le salió desviado por la definición con la punta del botín.

Sin mucho más, el Guapo se quedó con su segunda victoria consecutiva en la competencia y la tercera contra Aldosivi en su casa, mientras que los de Mar del Plata siguen siendo el único equipo sin ganar, a su vez acumula 10 partidos sin conocer la victoria en condición de visitante, consigna NA.

El próximo partido de Barracas Central será ante Riestra el domingo 2 de agosto a partir de las 14.30 y se jugará en Estadio Guillermo Laza. En el caso de Aldosivi, deberá medirse frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, este domingo desde las 14:30, en el Estadio José María Minella de Mar del Plata en busca de imponerse de local para conseguir sus primero puntos.