Antes de enfrentar a Defensa y Justicia, “Nacho” Arce les regaló alfajores a los niños

El paranaense Ignacio Arce, en la previa al partido con el Halcón, regaló alfajores a los chicos presentes en el Tomaghello.

Luego de la victoria ante Boca por 3-0, Deportivo Riestra visitó a Defensa y Justicia en Varela por la segunda fecha del Torneo Clausura. Y en la previa, el paranaense Ignacio Arce, como lo hizo en otras oportunidades, no faltó a su costumbre: el arquero se puso a repartir alfajores a los chicos presentes en Varela.

El golero del Malevo dijo presente para animar a los niños, antes y durante el encuentro. Sin importar el color de la camiseta, el jugador comenzó a repartir y en total regaló 12 paquetes.

El buen accionar del nacido en la capital de Entre Ríos esconde un movimiento de marketing detrás: en 2025, el cuadro de Bajo Flores firmó un acuerdo de patrocinio con una famosa marca de alfajores y el player se convirtió en la cara de la empresa dentro del deporte.

Debido a este convenio, el guardameta empezó a usar un mono caricaturesco en su recurrente buzo verde. Justamente, con el animal en su pecho, Nacho logró el impresionante récord de 1077 minutos sin recibir goles como local en el fútbol argentino y clasificó a su equipo a la Copa Sudamericana 2026. Ahora, el engolosinado cuidapalos busca recuperar un poco de ese nivel que llevó a Riestra al escenario continental y afirmar el buen primer paso de los dirigidos por Guillermo Duró en el certamen local.