Básquet: todo confirmado para la Liga Provincial de Mayores

La FBER confirmó todo para lo que será la Liga Provincial de Básquet 2026.

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó los grupos para lo que será la primera fase de la Liga Provincial de Básquet, en su divisional Mayores. La competición comenzará a disputarse el segundo fin de semana de agosto.

En la temporada 2026, el certamen provincial contará con 27 equipos distribuido, los cuales estarán distribuidos en tres grupos. En tanto que, además del campeón, estarán en juego 10 plazas para la Liga Federal de Básquet.

En la Zona C estarán todos los equipos de la Asociación Paranaense de Básquet, que compartirán grupo con Urquiza de Santa Elena e Independiente de La Paz.

Las zonas

Zona A: Estudiantes de Concordia, Capuchinos de Concordia, Social y Deportivo San José, Social Federación, La Armonía de Colón, Sportivo San Salvador, Deportivo Ferrocarril de San Salvador y Sarmiento de Villaguay.

Zona B: Zaninetti de Concepción del Uruguay, Parque Sur de Concepción del Uruguay, Regatas de Concepción del Uruguay, Atlético Tala, Peñarol de Rosario del Tala, Luis Luciano de Urdinarrain, Racing (de Gualeguaychú, BH de Gualeguay y Bancario de Gualeguay.

Zona C: Estudiantes, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique, Sionista, todos de Paraná, Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena.

La forma de disputa

En la fase regular jugarán dentro de sus respectivas zonas todos contra todos en formato ida y vuelta. Una vez terminada esta instancia los cinco equipos clasificados en los primeros lugares de cada grupo pasarán a la fase 3, mientras que los clasificados en el sexto lugar jugarán un playin, el ganador clasificara a la fase 3, ocupando el puesto 16° en el reordenamiento.

Los tres sextos de cada zona juegan todos contra todos a una rueda. El mejor posicionado de la mini-tabla ocupa el cupo 16 de octavos de final; los otros dos terminan su participación.

En playoffs, chocarán según como se ubiquen los equipos tras la fase regular.